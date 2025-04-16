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Financial Times

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The Guardian

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Віцепрем'єр: 19% нашої території під окупацією, уряд виділив понад 3 млрд грн на підтримку прифронтових громад

Київ • УНН

 • 7912 перегляди

19% території України під окупацією, сотні тисяч об'єктів пошкоджено. Уряд виділив понад 3 млрд грн на відновлення інфраструктури прифронтових громад.

Віцепрем'єр: 19% нашої території під окупацією, уряд виділив понад 3 млрд грн на підтримку прифронтових громад

Сьогодні 19% території України перебуває під окупацією. Пошкоджені або знищені сотні тисяч об'єктів. Найскладніше доводиться громадам біля лінії фронту, саме тому на відновлення інфраструктури та всього найнеобхіднішого для збереження життя там урядом було виділено понад 3 млрд грн. Про це повідомив віцепрем’єр-міністр з відновлення України та міністр розвитку громад та територій України Олексій Кулеба на Міжнародному форумі згуртованості, передає УНН.

Деталі

"Сьогодні 19% нашої території перебуває під окупацією. Сотні тисяч об'єктів пошкоджено або знищено. Мільйони українців були змушені залишити свої домівки", - сказав Кулеба.

Він додав, що попри це триває відбудова, працює економіка, а наша країна продовжує чинити опір. Віцепрем’єр-міністр підкреслив, що наші військові роблять неможливе заради нашої країни.

Проте є ті громадяни, яким сьогодні найскладніше - це жителі громад, які перебувають біля лінії фронту.

"Там немає гарантій, що навчальний рік розпочнеться вчасно, що електрика буде завтра, що дорога залишиться проїзною. Бригади ремонтують дороги, електрику під постійними обстрілами, а працівники місцевого самоврядування встигають за день провести евакуацію, відновити зв'язок, знайти пальне для лікарень", - зазначив Кулеба.

За його словами, саме для таких громад уряд ухвалив рішення про системну фінансову підтримку. На сьогодні вона становить близько 10 млн грн на кожну прифронтову громаду.

"Минулого тижня було виділено 1,5 млрд грн і учора ще додатково 1,8 млрд грн на засіданні уряду. У середньому близько 10 млн грн на одну громаду. Це цільові кошти на укриття, спецтехнику, на відновлення інфраструктури, все найнеобхідніше на збереження життя", - пояснив посадовець.

Уряд виділив 1,5 млрд грн для підтримки областей та громад - Шмигаль11.04.25, 17:11 • 9843 перегляди

Він також підкреслив, що місцеве самоврядування залишається ключовим елементом державної стійкості, саме тому реформа децентралізації продовжується і наразі триває створення механізму прямої взаємодії між громадами.

"Державна програма "Пліч-о-пліч" об'єднала сьогодні 450 громад з різних регіонів. Вони працюють разом, відновлюють соціальні об'єкти, організовують культурні події, допомагають один одному на постійній основі", - додав Кулеба.

Вже погодили параметри підтримки: Зеленський заявив, що на підтримку 200 прифронтових громад виділять 2 млрд гривень04.04.25, 22:53 • 6709 переглядiв

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