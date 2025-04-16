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Вице-премьер: 19% нашей территории под оккупацией, правительство выделило более 3 млрд грн на поддержку прифронтовых громад

Киев • УНН

 • 7748 просмотра

19% территории Украины под оккупацией, сотни тысяч объектов повреждены. Правительство выделило более 3 млрд грн на восстановление инфраструктуры прифронтовых громад.

Вице-премьер: 19% нашей территории под оккупацией, правительство выделило более 3 млрд грн на поддержку прифронтовых громад

Сегодня 19% территории Украины находится под оккупацией. Повреждены или уничтожены сотни тысяч объектов. Сложнее всего приходится громадам у линии фронта, именно поэтому на восстановление инфраструктуры и всего необходимого для сохранения жизни там правительством было выделено более 3 млрд грн. Об этом сообщил вице-премьер-министр по восстановлению Украины и министр развития громад и территорий Украины Алексей Кулеба на Международном форуме сплоченности, передает УНН.

Детали

"Сегодня 19% нашей территории находится под оккупацией. Сотни тысяч объектов повреждены или уничтожены. Миллионы украинцев были вынуждены покинуть свои дома", - сказал Кулеба.

Он добавил, что, несмотря на это, продолжается восстановление, работает экономика, а наша страна продолжает сопротивляться. Вице-премьер-министр подчеркнул, что наши военные делают невозможное ради нашей страны.

Однако есть те граждане, которым сегодня сложнее всего - это жители громад, находящихся у линии фронта.

"Там нет гарантий, что учебный год начнется вовремя, что электричество будет завтра, что дорога останется проездной. Бригады ремонтируют дороги, электричество под постоянными обстрелами, а работники местного самоуправления успевают за день провести эвакуацию, восстановить связь, найти горючее для больниц", - отметил Кулеба.

По его словам, именно для таких громад правительство приняло решение о системной финансовой поддержке. На сегодня она составляет около 10 млн грн на каждую прифронтовую громаду.

"На прошлой неделе было выделено 1,5 млрд грн и вчера еще дополнительно 1,8 млрд грн на заседании правительства. В среднем около 10 млн грн на одну громаду. Это целевые средства на укрытия, спецтехнику, на восстановление инфраструктуры, все необходимое на сохранение жизни", - пояснил чиновник.

Правительство выделило 1,5 млрд грн для поддержки областей и общин - Шмыгаль11.04.25, 17:11 • 9839 просмотров

Он также подчеркнул, что местное самоуправление остается ключевым элементом государственной устойчивости, именно поэтому реформа децентрализации продолжается и сейчас продолжается создание механизма прямого взаимодействия между общинами.

"Государственная программа "Плечом к плечу" объединила сегодня 450 громад из разных регионов. Они работают вместе, восстанавливают социальные объекты, организуют культурные события, помогают друг другу на постоянной основе", - добавил Кулеба.

Уже согласовали параметры поддержки: Зеленский заявил, что на поддержку 200 прифронтовых громад выделят 2 млрд гривен04.04.25, 22:53 • 6709 просмотров

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