Віце-спікер ВР: відмова П.Порошенка від участі у сніданку в Давосі не вплине на відносини України і ЄС
Київ • УНН
КИЇВ. 17 січня. УНН. Відмова від участі в Українському сніданку в Давосі української делегації і Президента Петра Порошенка ніяк не вплине на відносини між Україною та ЄС. Про це в ексклюзивному коментарі УНН заявила заступник голови Верховної Ради Оксана Сироїд.
"Не вплине. Рішення правильне", - сказала О.Сироїд, відповідаючи на запитання, чи вплине відмова П.Порошенка та української делегації взяти участь в Українському сніданку в Давосі.
При цьому за її словами, економічний форум у Давосі є майданчиком для спілкування, а не місцем, де ухвалюються рішення.
О.Сироїд зазначила, що Президент має ефективно представити у Давосі переваги, які наразі є в Україні.
Нагадаємо, речник Президента С.Цеголка заявив, що П.Порошенко не братиме участі у сніданку, організованому Фондом В.Пінчука у рамках Всесвітнього економічного форуму у Давосі.