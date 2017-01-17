Вице-спикер ВР: отказ П.Порошенко от участия в завтраке в Давосе не повлияет на отношения Украины и ЕС
Киев • УНН
КИЕВ. 17 января. УНН. Отказ от участия в украинском завтраке в Давосе украинской делегации и Президента Петра Порошенко никак не повлияет на отношения между Украиной и ЕС. Об этом в эксклюзивном комментарии УНН заявила заместитель председателя Верховной Рады Оксана Сыроед .
"Не повлияет. Решение правильное", - сказала О.Сыроед, отвечая на вопрос, повлияет ли отказ П.Порошенко и украинской делегации принять участие в украинском завтраке в Давосе.
При этом по ее словам, экономический форум в Давосе является площадкой для общения, а не местом, где принимаются решения.
О.Сыроед отметила, что Президент эффективно представить в Давосе преимущества, которые сейчас есть в Украине.
Напомним, спикер Президента С.Цеголка заявил, что П.Порошенко не будет участвовать в завтраке, организованном Фондом В. Пинчука в рамках Всемирного экономического форума в Давосе.