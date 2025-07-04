Віце-президент "транснефти" загинув після падіння з вікна: деталі

У росії за загадкових обставин помер віце-президент компанії "транснефть" андрій бадалов – він випав з вікна своєї квартири. Про це повідомляють російські "ЗМІ", передає УНН.

Деталі

За даними російських "ЗМІ" і Telegram-каналів, бадалов сьогодні вранці випав із вікна своєї квартири на рубльовському шосе і розбився на смерть. Наразі офіційною версією його смерті є самогубство.

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бадалов працював у "транснефти" з 2021 року – до цього працював у НДІ "Восход". Це російська державна науково-дослідницька установа, підвідомча міністерству цифрового розвитку, зв'язку та масових комунікацій рф.

У компанії "транснефть" бадалов відповідав за питання цифрової трансформації, інформаційних технологій та автоматизації виробничо-господарської діяльності.

Нагадаємо

Служба безпеки України ліквідувала у тимчасово окупованому Луганську колишнього очільника окупаційної адміністрації Маноліса Пілавова. Він був ідеологом "лнр" та перебував у розшуку за звинуваченнями у поваленні державного ладу і участі в терористичній діяльності.