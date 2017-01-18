Віце-президент ЄК: Євросоюз високо оцінює дії української влади з націоналізації ПриватБанку

КИЇВ. 18 січня. УНН. Віце-президент Європейської Комісії з питань євро та соціального діалогу Валдіс Домбровскіс під час зустрічі з Петром Порошенком у Давосі заявив, що Євросоюз високо оцінює дії влади у націоналізації ПриватБанку. Про це в Twitter написав прес-секретар президента Святослав Цеголко, передає УНН.