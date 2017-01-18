Вице-президент ЕК: Евросоюз высоко оценивает действия украинской власти по национализации ПриватБанка
Киев • УНН
КИЕВ. 18 января. УНН. Вице-президент Европейской Комиссии по вопросам евро и социального диалога Валдис Домбровскис во время встречи с Петром Порошенко в Давосе заявил, что Евросоюз высоко оценивает действия власти по национализации ПриватБанка. Об этом в Twitter написал пресс-секретарь президента Святослав Цеголко, передает УНН.
"Евросоюз высоко оценивает действия украинской власти по национализации ПриватБанка", - процитировал он В.Домбровскиса.
Как сообщал УНН, Президент Украины Петр Порошенко 17 января провел встречу с Президентом Европейского банка реконструкции и развития Сумой Чакрабарти, который подтвердил намерения ЕБРР и дальше оказывать экспертную помощь в реформировании ПриватБанка.