Віце-президент США М.Пенс прибув до Південної Кореї

“Ми прибули до Південної Кореї. Проведемо Великдень з нашими військами та передамо їм теплі побажання від президента США Д.Трампа”, — написав він.

Нагадаємо, 16 квітня Північна Корея спробувала провести чергове випробування ракети, але її пуск виявився невдалим.

Як повідомляв УНН, владні структури та держслужбовців США сповістили про невдалий ракетний пуск КНДР.