Віце-президент США М.Пенс прибув до Південної Кореї
Київ • УНН
КИЇВ. 16 квітня. УНН. Віце-президент США Майк Пенс прибув з дружиною до Південної Кореї, щоб підтримати військових. Про це він написав у своєму мікроблозі у Twitter, передає УНН.
“Ми прибули до Південної Кореї. Проведемо Великдень з нашими військами та передамо їм теплі побажання від президента США Д.Трампа”, — написав він.
Нагадаємо, 16 квітня Північна Корея спробувала провести чергове випробування ракети, але її пуск виявився невдалим.
Як повідомляв УНН, владні структури та держслужбовців США сповістили про невдалий ракетний пуск КНДР.