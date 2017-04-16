Вице-президент США М.Пенс прибыл в Южную Корею

"Мы прибыли в Южную Корею. Проведем Пасху с нашими войсками и передадим им теплые пожелания от президента США Д.Трампа", - написал он.

Напомним, 16 апреля Северная Корея попыталась провести очередное испытание ракеты, но ее запуск оказался неудачным.

Как сообщал УНН, властные структуры и госслужащих США сообщили о неудачном ракетном запуске КНДР.