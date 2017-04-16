Вице-президент США М.Пенс прибыл в Южную Корею
Киев • УНН
КИЕВ. 16 апреля. УНН. Вице-президент США Майк Пенс прибыл с женой в Южную Корею, чтобы поддержать военных. Об этом он написал в своем микроблоге в Twitter, передает УНН.
"Мы прибыли в Южную Корею. Проведем Пасху с нашими войсками и передадим им теплые пожелания от президента США Д.Трампа", - написал он.
Напомним, 16 апреля Северная Корея попыталась провести очередное испытание ракеты, но ее запуск оказался неудачным.
Как сообщал УНН, властные структуры и госслужащих США сообщили о неудачном ракетном запуске КНДР.