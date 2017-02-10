Віце-президент США: Америка не зупиниться, доки не знищить усіх ворогів

М.Пенс звернувся до кадетів військової академії зі словами, що держава потребує їхніх послуг як ніколи раніше, оскільки старі вороги підняли голови, а також виникли нові загрози.

“Сили радикального ісламу прагнуть знищити не тільки наш народ, а й наш спосіб життя. Варвари, відомі як "Ісламська держава", по-звірячому вбивають всіх, хто стоїть на шляху їх спробам створити глобальний халіфат. Вони не зупиняться, поки ми не зупинемо їх. І ми будемо їх зупиняти”, — сказав М.Пенс.

Він сказав, що загрози не були такими масштабними.

“Але не думайте — президент Трамп, його адміністрація і країна не заспокояться, поки ці вороги не будуть знищені”, — сказав віце-президент США.

Він висловив впевненість, що у США вистачить на це сил та військової могутності.

Як повідомляв УНН, Папа Римський Франциск під час свого щотижневого звернення у Ватикані завуальовано дорікнув президенту США Дональду Трампу щодо його плану побудувати стіну на кордоні з Мексикою і закликав зводити мости, а не стіни.