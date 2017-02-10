Вице-президент США: Америка не остановится, пока не уничтожит всех врагов
Киев • УНН
КИЕВ. 10 февраля. УНН. Соединенные Штаты Америки уничтожат всех врагов, которые угрожают американскому образу жизни и сеют хаос. Об этом во время выступления в военной академии в Вест-Пойнте сказал вице-президент США Майк Пенс, сообщает УНН со ссылкой на текст речи политика.
М.Пенс обратился к кадетам военной академии со словами, что государство нуждается в их услугах как никогда раньше, поскольку старые враги подняли головы, а также возникли новые угрозы.
"Силы радикального ислама стремятся уничтожить не только наш народ, но и наш образ жизни. Варвары, известные как "Исламское государство", зверски убивают всех, кто стоит на пути их попыткам создать глобальный халифат. Они не остановятся, пока мы не остановим их. И мы будем их останавливать", - сказал М.Пенс.
Он сказал, что угрозы не были такими масштабными.
"Но не думайте - президент Трамп, его администрация и страна не успокоятся, пока эти враги не будут уничтожены", - сказал вице-президент США.
Он выразил уверенность, что e США хватит на это сил и военной мощи.
Как сообщал УНН, Папа Римский Франциск во время своего еженедельного обращения в Ватикане завуалировано упрекнул президента США Дональда Трампа относительно его плана построить стену на границе с Мексикой и призвал строить мосты, а не стены.