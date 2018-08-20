Віце-президент ФФУ: футбол виховує лідерів
Київ • УНН
КИЇВ. 20 серпня. УНН. У Харкові завершився мережевий табір для молодих лідерів проекту "Відкриті уроки футболу", який проходив 14-16 серпня на базі Харківського національного університету внутрішніх справ. Про це повідомляє прес-служба Федерації футболу України, передає УНН.
Протягом трьох днів 100 юнаків і дівчат із дев'яти регіонів, де цього року реалізовувався проект "Відкриті уроки футболу" - Дніпропетровської, Донецької, Запорізької, Київської, Луганської, Миколаївської, Одеської, Харківської і Херсонської областей, отримували знання і новий цікавий футбольний і життєвий досвід. Саме вони цього року були асистентами волонтерів під час проведення масових футбольних фестивалів у своїх регіонах.
Програма кемпу передбачала багато практичних занять на чудовому новому стадіоні ХНУВС, викладання азів тренерської майстерності, навчання умінь медіації та наставництва, заняття з особистого розвитку, комунікації з метою соціальних перетворень.
"Футбол дає можливість представникам молоді стати лідерами. Вперше в Україні у такому форматі ми провели кемп саме для молодих лідерів, які, без сумніву, стануть волонтерами масового футболу в майбутньому, а головне - активними учасниками позитивних соціальних перетворень у своїх громадах", - зазначив перший віце-президент ФФУ Вадим Костюченко.
Заняття мережевого табору, окрім фахівців Федерації футболу України, проводили найкращі світові експерти, представники відомих організацій - партнерів проекту StreetFootballWorld із Німеччини та Асоціації крос-культурних проектів із Данії.
За результатами проведення кемпу вони запропонували провести цього року в Україні ще один такий же міжнародний захід та надати відповідну фінансову підтримку для реалізації проекту.
Нагадаємо, як писав УНН, по всій країні сьогодні будують нові міні-поля для футболу.
Загалом у Федерації футболу України планують, що цієї осені в Україні розпочнуть роботу 500 нових футбольних міні-полів.