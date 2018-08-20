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Вице-президент ФФУ: футбол воспитывает лидеров

Киев • УНН

 • 7665 просмотра

КИЕВ. 20 августа. УНН. В Харькове завершился сетевой лагерь для молодых лидеров проекта "Открытые уроки футбола", который проходил 14-16 августа на базе Харьковского национального университета внутренних дел. Об этом сообщает пресс-служба Федерации футбола Украины, передает УНН.

Вице-президент ФФУ: футбол воспитывает лидеров

В течение трех дней 100 юношей и девушек из девяти регионов, где в этом году реализовывался проект "Открытые уроки футбола" - Днепропетровской, Донецкой, Запорожской, Киевской, Луганской, Николаевской, Одесской, Харьковской и Херсонской областей, получали знания и новый интересный футбольный и жизненный опыт. Именно они в этом году были ассистентами волонтеров во время проведения массовых футбольных фестивалей в своих регионах.

Программа кемпа предусматривала много практических занятий на чудесном новом стадионе ХНУВД, преподавание азов тренерского мастерства, обучение умений медиации и наставничества, занятия по личному развитию, коммуникации с целью социальных преобразований.

"Футбол дает возможность представителям молодежи стать лидерами. Впервые в Украине в таком формате мы провели кемп именно для молодых лидеров, которые, несомненно, станут волонтерами массового футбола в будущем, а главное - активными участниками позитивных социальных преобразований в своих общинах", - отметил первый вице-президент ФФУ Вадим Костюченко.

Занятия сетевого лагеря, кроме специалистов Федерации футбола Украины, проводили лучшие мировые эксперты, представители известных организаций - партнеров проекта StreetFootballWorld из Германии и Ассоциации кросс-культурных проектов из Дании.

По результатам проведения кемпа они предложили провести в этом году в Украине еще одно такое же международное мероприятие и предоставить соответствующую финансовую поддержку для реализации проекта.

Напомним, как писал УНН, по всей стране сегодня строят новые мини-поля для футбола.

Всего в Федерации футбола Украины планируют, что этой осенью в Украине начнут работу 500 новых футбольных мини-полей.

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