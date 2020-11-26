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Віце-прем’єр Уруський втручається у роботу підприємств через особисті фінансові інтереси - експерт

Віце-прем’єр Уруський втручається у роботу підприємств через особисті фінансові інтереси - експерт

Київ • УНН

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КИЇВ. 26 листопада. УНН. За втручанням віце-прем’єр-міністра Олега Уруського в діяльність підприємств ховаються фінансові інтереси в перерозподілі їхніх ресурсів. Про це УНН розповів експерт громадської кампанії “Євро-патруль” В’ячеслав Коновалов.

“Кожен новий міністр приходить і каже: треба реформувати галузь, потрібно створювати кластери, потрібно переводити одні підприємства в підпорядкування інших. Насправді під кожною егідою чергової реформи — зокрема і в Мінстратпромі — йде тупий перерозподіл грошей”, - заявив експерт.

Коновалов вважає за доцільне створення профільного міністерства, але через низьку ефективність роботи його очільника — віце-прем’єр-міністра Олега Уруського — зараз паралізована робота всього оборонно-промислового комплексу.

“Міністерство було доцільно створювати. Воно потрібне і важливе. Але з іншим очільником. Потрібен ефективніший чиновник, тому що повинна бути хоч якась політична воля, професіоналізм, а не ось це метання туди-сюди і тупий дерибан грошей”, - упевнений експерт.

На думку Коновалова, втручання Мінстратпрому в діяльність державних і приватних підприємств неприпустима.

“Ось недавно Уруський заявляв: у нас в сфері ”Укроборонпрому“ нібито 40 підприємств неефективні, а давайте ми їх якось перепідпорядкуємо, щось з ними зробимо, кудись їх переведемо. І потім з’ясовується, що поступово ці підприємства йдуть певним структурам... То раптом "Мотор Січ“ він кошмарить. ПАТ "Мотор Січ“ — вони приватна контора, але у них є оборонні замовлення і, відповідно, з цими оборонними замовленнями починається бажання перерозподілити ринок на користь Мінстратпрому”, - вважає Коновалов.

Нагадаємо, експерти вважають, що віце-прем’єр-міністр Олег Уруський хоче отримати ручний контроль над прибутковими авіаційними підприємствами, щоб перерозподілити їхні доходи в своїх інтересах. 

Саме тому, за словами військового експерта Олега Жданова, “кишенькові” асоціації Уруського з авіабудівної сфери звернулися до Президента Зеленському з проханням передати ДП “Антонов” з-під управління концерну “Укроборонпром” в управління Міністерства з питань стратегічних галузей промисловості. 

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