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Вице-премьер Уруский вмешивается в работу предприятий из-за личных финансовых интересов - эксперт

Вице-премьер Уруский вмешивается в работу предприятий из-за личных финансовых интересов - эксперт

Киев  •  УНН

 • 12414 просмотра

КИЕВ. 26 ноября. УНН. За вмешательством вице-премьер-министра Олега Уруского в деятельность предприятий скрываются финансовые интересы в перераспределении их ресурсов. Об этом УНН рассказал эксперт общественной кампании "Евро-патруль" Вячеслав Коновалов.

“Каждый новый министр приходит и говорит: нужно реформировать отрасль, нужно создавать кластеры, нужно переводить одни предприятия в подчинения других. На самом деле под каждый эгидой очередной реформы — в частности и в Минстратпроме — идет тупое перераспределение денег”, — заявил эксперт.

Коновалов считает целесообразным создание профильного министерства, но из-за низкой эффективности работы его главы — вице-премьер-министра Олега Уруского — сейчас парализована работа всего оборонно-промышленного комплекса.

“Министерство было целесообразно создавать. Оно нужно и важно. Но с другим главой. Нужен более эффективный чиновник, потому что должна быть хоть какая-то политическая воля, профессионализм, а не вот это метание туда-сюда и тупой дерибан денег”, — уверен эксперт.

По мнению Коновалова, вмешательство Минстратпрома в деятельность государственных и частных предприятий непозволительно.

“Вот недавно Уруский заявлял: у нас в сфере "Укроборонпрома“ якобы 40 предприятий неэффективны, а давайте мы их как-то переподчиним, что-то с ними сделаем, куда-то их переведем. И потом выясняется, что постепенно эти предприятия уходят определенным структурам... То вдруг "Мотор Сич“ он кошмарит. ПАТ "Мотор Сич“ — они частная контора, но у них есть оборонные заказы и, соответственно, с этими оборонными заказами начинается желание перераспределить рынок в интересах Минстратпрома”, — считает Коновалов.

Напомним, эксперты считают, что вице-премьер-министр Олег Уруский хочет получить ручной контроль над прибыльными авиационными предприятиями, чтобы перераспределить их доходы в своих интересах.

Именно поэтому, по словам военного эксперта Олега Жданова, “карманные” ассоциации Уруского с авиастроительной сферы обратились к Президенту Зеленскому с просьбой передать ГП “Антонов” из-под управления концерна “Укроборонпром” в управление Министерства по вопросам стратегических отраслей промышленности.

Украинские Национальные Новости

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