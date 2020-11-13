Віце-прем'єр Уруський перекроює "ласі" державні підприємства під себе - експерт
Київ • УНН
КИЇВ. 13 листопада. УНН. На ДП "Антонов" відбувається кадрова плутанина у керівництві. Буквально на днях президент авіабудівної компанії Олександр Лось звільнився за власним бажанням. Причина того - що відбувається у тому, що віце-прем'єр-міністр Олег Уруський, який очолює профільне Міністерство з питань стратегічних галузей промисловості, вирішив перекроїти державне підприємство під себе. Про це УНН повідомив експерт громадської компанії "Європатруль" В'ячеслав Коновалов.
"Там така кадрова "чехарда"... Тобто перед цим буквально за останній рік двох директорів змінили. Для розуміння просто візьміть і підніміть фінансовий план "Антонова": які обсяги там, скільки мільярдів там крутиться. І це "ласий" шматочок - такий, саме "жирний". На який всі претендували завжди. Ось Уруський вирішив все перекроїти під себе. І почав тупий розподіл всього того, що залишилося", - упевнений експерт.
З приводу звільнення президента ДП "Антонов" Олександра Лося експерт упевнений, що причина - у кадровому хаосі, який панує на підприємстві. Більше того, Коновалов вважає, що у цій історії віце-премєр-міністр робить все, щоб отримати авіабудівне підприємство в управління Мінстратегпрому.
"Як би перехопити фінансові потоки... Тому як, ще раз повторюся, там дуже великі гроші, мільярди гривень крутяться. Я припускаю, що пан Уруський Олександра Лося просто "попросив", погрожуючи сфабрикувати сфабрикованими кримінальними справами (...) Тому, скоріше за все, він не витримав - і пішов", - вважає Коновалов.
Нагадаємо, раніше профільні асоціації авіабудівної сфери звернулися до Президента Зеленському із проханням передати ДП "Антонов" з-під управління концерну "Укроборонпром" в управління Міністерства з питань стратегічних галузей промисловості віце-прем'єр-міністра Уруського.