Віце-прем'єр Уруський перекроює "ласі" державні підприємства під себе - експерт

"Там така кадрова "чехарда"... Тобто перед цим буквально за останній рік двох директорів змінили. Для розуміння просто візьміть і підніміть фінансовий план "Антонова": які обсяги там, скільки мільярдів там крутиться. І це "ласий" шматочок - такий, саме "жирний". На який всі претендували завжди. Ось Уруський вирішив все перекроїти під себе. І почав тупий розподіл всього того, що залишилося", - упевнений експерт.

З приводу звільнення президента ДП "Антонов" Олександра Лося експерт упевнений, що причина - у кадровому хаосі, який панує на підприємстві. Більше того, Коновалов вважає, що у цій історії віце-премєр-міністр робить все, щоб отримати авіабудівне підприємство в управління Мінстратегпрому.

"Як би перехопити фінансові потоки... Тому як, ще раз повторюся, там дуже великі гроші, мільярди гривень крутяться. Я припускаю, що пан Уруський Олександра Лося просто "попросив", погрожуючи сфабрикувати сфабрикованими кримінальними справами (...) Тому, скоріше за все, він не витримав - і пішов", - вважає Коновалов.

Нагадаємо, раніше профільні асоціації авіабудівної сфери звернулися до Президента Зеленському із проханням передати ДП "Антонов" з-під управління концерну "Укроборонпром" в управління Міністерства з питань стратегічних галузей промисловості віце-прем'єр-міністра Уруського.