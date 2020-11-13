Вице-премьер Уруский перекраивает "лакомые" государственные предприятия под себя - эксперт

"Там такая кадровая "чехарда"... То есть перед этим буквально за последний год двух директоров сменили. Для понимания просто возьмите и поднимите финансовый план "Антонова": какие объемы там, сколько миллиардов там крутится. И это "лакомый" кусочек - такой, именно "жирный". На какой все претендовали всегда. Вот Уруский решил все перекроить под себя. И начал тупое распределение всего того, что осталось", - уверен эксперт.

По поводу увольнения президента ГП "Антонов" Александра Лося эксперт уверен, что причина - в кадровом хаосе, который царит на предприятии. Более того, Коновалов считает, что в этой истории вице-премьер-министр делает все, чтобы получить авиастроительное предприятие в управление Минстратегпрома.

"Как бы перехватить финансовые потоки... Потому как, еще раз повторюсь, там очень большие деньги, миллиарды гривен крутятся. Я предполагаю, что господин Уруский Александра Лося просто "попросил", угрожая состряпанными сфабрикованными уголовными делами (...) Поэтому, скорее всего, он не выдержал - и ушел", - считает Коновалов.

Напомним, ранее профильные ассоциации авиастроительной сферы обратились к Президенту Зеленскому с просьбой передать ГП "Антонов" из-под управления концерна "Укроборонпром" в управление Министерства по вопросам стратегических отраслей промышленности вице-премьер-министра Уруского.