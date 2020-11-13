Вице-премьер Уруский перекраивает "лакомые" государственные предприятия под себя - эксперт

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КИЕВ. 13 ноября. УНН. На ГП "Антонов" происходит кадровая неразбериха в руководстве. Буквально на днях президент авиастроительной компании Александр Лось уволился по собственному желанию. Причина того - что происходит в том, что вице-премьер-министр Олег Уруский, который возглавляет профильное Министерство по вопросам стратегических отраслей промышленности, решил перекроить государственное предприятие под себя. Об этом УНН сообщил эксперт общественной компании "Европатруль" Вячеслав Коновалов.

"Там такая кадровая "чехарда"... То есть перед этим буквально за последний год двух директоров сменили. Для понимания просто возьмите и поднимите финансовый план "Антонова": какие объемы там, сколько миллиардов там крутится. И это "лакомый" кусочек - такой, именно "жирный". На какой все претендовали всегда. Вот Уруский решил все перекроить под себя. И начал тупое распределение всего того, что осталось", - уверен эксперт.

По поводу увольнения президента ГП "Антонов" Александра Лося эксперт уверен, что причина - в кадровом хаосе, который царит на предприятии. Более того, Коновалов считает, что в этой истории вице-премьер-министр делает все, чтобы получить авиастроительное предприятие в управление Минстратегпрома.

"Как бы перехватить финансовые потоки... Потому как, еще раз повторюсь, там очень большие деньги, миллиарды гривен крутятся. Я предполагаю, что господин Уруский Александра Лося просто "попросил", угрожая состряпанными сфабрикованными уголовными делами (...) Поэтому, скорее всего, он не выдержал - и ушел", - считает Коновалов.

Напомним, ранее профильные ассоциации авиастроительной сферы обратились к Президенту Зеленскому с просьбой передать ГП "Антонов" из-под управления концерна "Укроборонпром" в управление Министерства по вопросам стратегических отраслей промышленности вице-премьер-министра Уруского.

Украинские Национальные Новости

Украинские Национальные Новости

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