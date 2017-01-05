Віце-прем'єр Туреччини: спецслужби попередили найгірший сценарій теракту в Ізмірі
Київ • УНН
КИЇВ. 5 січня. УНН. Віце-прем'єр Туреччини Вейсі Кайнак заявив, що знайдена на місці вибуху в Ізмірі зброя свідчить про те, що планувався теракт значного масштабу, передає УНН із посиланням на Reuters.
“Грунтуючись на підготовці, вилученому озброєнні, бомбах і боєприпасах, можна зрозуміти, що готувалося більш кривавий злочин”, — сказав він.
Турецький прем’єр запевнив, що даний вибух не поміняє планів Анкари щодо продовження військових операцій турецьких ЗС в Сирії та Іраку.
Нагадаємо, що сьогодні вибух прогримів біля будівлі суду в Ізмірі. Біля входу вибухнув замінований автомобіль. За останніми даними, в результаті теракту загинули співробітник поліції і співробітник суду, ще 5 людей отримали поранення. Поліція ліквідувала двох терористів, ще одного розшукують.