Вице-премьер Турции: спецслужбы предупредили наихудший сценарий теракта в Измире
Киев • УНН
КИЕВ. 5 января. УНН. Вице-премьер Турции Вэйси Кайнак заявил, что найденное на месте взрыва в Измире оружие свидетельствует о том, что планировался теракт значительного масштаба, передает УНН со ссылкой на Reuters.
"Основываясь на подготовке, изъятом вооружении, бомбах и боеприпасах, можно понять, что готовилось более кровавое преступление", - сказал он.
Турецкий премьер заверил, что данный взрыв не поменяет планов Анкары по продолжению военных операций турецких ВС в Сирии и Ираке.
Напомним, что сегодня взрыв прогремел у здания суда в Измире. У входа взорвался заминированный автомобиль. По последним данным, в результате теракта погибли сотрудник полиции и сотрудник суда, еще 5 человек получили ранения. Полиция ликвидировала двух террористов, еще одного ищут.