Віце-прем’єр-міністр Верещук розповіла про результати роботи гуманітарних коридорів 20 березня

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З семи гуманітарних коридорів спрацювало чотири. Всього евакуйовано за сьогодні 7 тис. 295 людей.

Донецька область: з міста Маріуполь до міста Запоріжжя за сьогодні прибули 3 тис. 985 людей автобусами з Бердянську і приватним транспортом.

Завтра зранку планується відправити у напрямку Маріуполя близько 50 автобусів із Запоріжжя. Основне місце для посадки в ці автобуси у Бердянську – це площа перед міським спорткомплексом по вулиці Мелітопольське шосе, 27.

Також сьогодні були перемовини, аби частина автобусів завтра провела евакуацію маріупольців з міста Мангуш, а також прибережних населених пунктів в районі Мангуша.

Київська область: з села Бобрик до Броварів вдалося евакуювати 2 тис. людей, з села Тарасівка до Броварів евакуювали 1 тис. 310 людей, з міста Бородянка до міста Біла Церква евакуація була вкотре зірвана, другий день поспіль через порушення режиму тиші окупантами.

Харківська область: з міста Харків вдалося доставити гуманітарну допомогу до селища Рогань. Однак, була зірвана доставка гуманітарної допомоги у селище Мала Рогань.

Також Верещук повідомила, що сьогодні, 20 березня, під час спроби доставки гуманітарного вантажу до міста Вовчанськ зник зв'язок з шістьма людьми, які виконували надважливу місію.

"Окупант продовжує вести себе як терорист. Ми ведемо переговори про повернення наших людей. Сьогодні зник зв'язок з 6 людьми: це 5 водіїв та лікар. Вони гідно і сміливо виконували свій громадянський обов’язок – доставляли дуже необхідну продуктову і медичну допомогу нашим людям у місті Вовчанськ", - розповіла вона.

Крім того, Верещук звернулася до українців і вкотре наголосила, що держава робить все можливе, щоб зберегти життя та здоров’я своїх громадян.

"Я прошу з розумінням віднестись до цих проблем. Це евакуація у воєнний час. Держава робить все можливе. Головне для нас - зберегти життя та здоров’я громадян. В той же час приношу вибачення за певні незручності. Але все це результат реалій воєнного часу", – сказала вона.

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