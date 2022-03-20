Вице-премьер-министр Верещук рассказала о результатах работы гуманитарных коридоров 20 марта

Детали

Из семи гуманитарных коридоров сработало четыре. Всего эвакуировано за сегодня 7 тыс. 295 человек.

Донецкая область: из города Мариуполь в город Запорожье за сегодня прибыли 3 тыс. 985 автобусами с Бердянска и частным транспортом.

Завтра утром планируется отправить в направлении Мариуполя около 50 автобусов из Запорожья. Основное место для посадки в эти автобусы в Бердянске-это площадь перед городским спорткомплексом по улице Мелитопольское шоссе, 27.

Также сегодня были переговоры, чтобы часть автобусов завтра провела эвакуацию мариупольцев из города Мангуш, а также прибрежных населенных пунктов в районе Мангуша.

Киевская область: из села Бобрик в Бровары удалось эвакуировать 2 тыс. человек, из села Тарасовка в Бровары эвакуировали 1 тыс. 310 человек, из города Бородянка в город Белая Церковь эвакуация была в очередной раз сорвана, второй день подряд из-за нарушения режима тишины оккупантами.

Харьковская область: из города Харьков удалось доставить гуманитарную помощь в поселок Рогань. Однако, была сорвана доставка гуманитарной помощи в поселок Малая Рогань.

Также Верещук сообщила, что сегодня, 20 марта, во время попытки доставки гуманитарного груза в город Волчанск пропала связь с шестью людьми, которые выполняли важнейшую миссию.

"Оккупант продолжает вести себя как террорист. Мы ведем переговоры о возвращении наших людей. Сегодня пропала связь с 6 людьми: это 5 водителей и врач. Они достойно и смело выполняли свой гражданский долг - доставляли очень необходимую продуктовую и медицинскую помощь нашим людям в городе Волчанск", - рассказала она.

Кроме того, Верещук обратилась к украинцам и в очередной раз подчеркнула, что государство делает все возможное, чтобы сохранить жизнь и здоровье своих граждан.

"Я прошу с пониманием отнестись к этим проблемам. Это эвакуация в военное время. Государство делает все возможное. Главное для нас - сохранить жизнь и здоровье граждан. В то же время приношу извинения за определенные неудобства. Но все это результат реалий военного времени", - сказала она.

Напомним

В Украине 10 млн человек покинули свои дома из-за войны.