Віце-міністр закордонних справ Польші заявив про брак довіри до України

ukru
Ексклюзив
14:20 • 153667 перегляди

Реклама за ваш рахунок: як пацієнти оплачують просування ліків в Україні

Ексклюзив
26 березня, 13:52 • 150931 перегляди

Посилення безпеки на Великдень: поліція опрацьовує це питання на тлі спроб терактів по Україні

Ексклюзив
26 березня, 10:32 • 282481 перегляди

Здоров'я чоловіків зблизька: відверта розмова з урологом Олександром Наумчуком

26 березня, 09:27 • 200598 перегляди

В Україні зросли зарплати чиновників: хто отримує найбільше, а кого "обділили"

26 березня, 08:24 • 298335 перегляди

Креативне фарбування яєць до Великодня: 5 цікавих ідей

Ексклюзив
25 березня, 17:08 • 204395 перегляди

Домовленість щодо безпечного судноплавства в Чорному морі: що кажуть у ВМС про перемир'я

25 березня, 15:22 • 232874 перегляди

Умєров розкрив ключові результати двосторонніх технічних консультацій України та США

25 березня, 15:09 • 250555 перегляди

США та Україна домовилися щодо безпечного судноплавства в Чорному морі - Білий дім зробив заяву після зустрічі в Ер-Ріяді

25 березня, 13:46 • 245747 перегляди

Відновлення польотів в Україну: чиї літаки хочуть здійснити перші авіасполучення

25 березня, 11:37 • 135966 перегляди

Рада підтримала створення "пошта-банку" на базі Укрпошти: деталі законопроєкту

Рубрики
Головна
Головна
Політика
Політика
Війна
Війна
Економіка
Економіка
Суспільство
Суспільство
Кримінал та НП
Кримінал та НП
Наші за кордоном
Наші за кордоном
Новини Світу
Новини Світу
Київ
Київ
Київщина
Київщина
Здоров'я
Здоров'я
Технології
Технології
Спорт
Спорт
Культура
Культура
Лайфхак
Лайфхак
УНН Lite
УНН Lite
Новини Бізнесу
Новини Бізнесу
Публікації
Ексклюзиви
Меню
Теги
Автори
Про агентство
Контакти
Реклама
Архів

Інформаційне агентство «Українські Національні Новини».

Всі права захищені. © 2007 — 2024

+5°
1 м/с
71 %
752 мм
Ясно, найближчі 2 години опадів не очікується
Популярнi новини
У Кремлі заявили, що уже нібито тиждень не бʼють по енергообʼєктах України

У Кремлі заявили, що уже нібито тиждень не бʼють по енергообʼєктах України

26 березня, 10:23 • 122598 перегляди
Нік Фрост може зіграти Геґріда в серіалі "Гаррі Поттер" від HBO

Нік Фрост може зіграти Геґріда в серіалі "Гаррі Поттер" від HBO

26 березня, 11:09 • 115736 перегляди
Бенедикт Камбербетч зіграє у рімейку "Війни подружжя Роуз" 1989 року

Бенедикт Камбербетч зіграє у рімейку "Війни подружжя Роуз" 1989 року

26 березня, 12:30 • 71280 перегляди
В Британії відкрили центр порятунку левів, евакуйованих з українського прикордоння

В Британії відкрили центр порятунку левів, евакуйованих з українського прикордоння

26 березня, 13:05 • 82778 перегляди
Витік у надсекретному чаті Signal в США: наскільки важливою була оприлюднена інформація

Витік у надсекретному чаті Signal в США: наскільки важливою була оприлюднена інформація

16:24 • 117006 перегляди
Публікації
Витік у надсекретному чаті Signal в США: наскільки важливою була оприлюднена інформація

Витік у надсекретному чаті Signal в США: наскільки важливою була оприлюднена інформація

16:24 • 116984 перегляди
Реклама за ваш рахунок: як пацієнти оплачують просування ліків в Україні

Реклама за ваш рахунок: як пацієнти оплачують просування ліків в Україні
Ексклюзив

14:20 • 153637 перегляди
Здоров'я чоловіків зблизька: відверта розмова з урологом Олександром Наумчуком

Здоров'я чоловіків зблизька: відверта розмова з урологом Олександром Наумчуком
Ексклюзив

26 березня, 10:32 • 282446 перегляди
Креативне фарбування яєць до Великодня: 5 цікавих ідей

Креативне фарбування яєць до Великодня: 5 цікавих ідей

26 березня, 08:24 • 298300 перегляди
Смачний сніданок: 5 незвичних рецептів для вашого ранку

Смачний сніданок: 5 незвичних рецептів для вашого ранку

26 березня, 06:26 • 270955 перегляди
Реклама
Актуальнi люди
Актуальні місця
Реклама
УНН Lite
В Британії відкрили центр порятунку левів, евакуйованих з українського прикордоння

В Британії відкрили центр порятунку левів, евакуйованих з українського прикордоння

26 березня, 13:05 • 82778 перегляди
Бенедикт Камбербетч зіграє у рімейку "Війни подружжя Роуз" 1989 року

Бенедикт Камбербетч зіграє у рімейку "Війни подружжя Роуз" 1989 року

26 березня, 12:30 • 71280 перегляди
Нік Фрост може зіграти Геґріда в серіалі "Гаррі Поттер" від HBO

Нік Фрост може зіграти Геґріда в серіалі "Гаррі Поттер" від HBO

26 березня, 11:09 • 115736 перегляди
Джордж Клуні заявив, що більше не зніматиметься в романтичних фільмах

Джордж Клуні заявив, що більше не зніматиметься в романтичних фільмах

26 березня, 09:14 • 138456 перегляди
Рідкісний запис прослуховування Beatles знайшли у музичному магазині у Ванкувері

Рідкісний запис прослуховування Beatles знайшли у музичному магазині у Ванкувері

26 березня, 08:54 • 143927 перегляди
Актуальне
Віце-міністр закордонних справ Польші заявив про брак довіри до України

Віце-міністр закордонних справ Польші заявив про брак довіри до України

Київ • УНН

 • 22918 перегляди

КИЇВ. 5 березня. УНН. Існує проблема, коли слова української сторони не відповідають дійсності. Про це заявив віце-міністр закордонних справ Польщі Бартош Ціхоцький. Про це повідомляє Польське радіо, передає УНН.

“Є проблема, коли слова української сторони абсолютно не відповідають дійсності; існує проблема відсутності довіри до українського партнера”, — заявив віце-міністр закордонних справ Польщі Бартош Ціхоцький.

Польському радіо заступник очільника польської дипломатії прокоменутвав найновішу публікацію міністра закордонних справ України Павла Клімкіна на тему відносин Польщі та України.

“Я готовий взяти на себе відповідальність за відновлення наших відносин до нормального стану і до стандартів цивілізованого європейського діалогу”, — йдеться у статті міністра закордонних справ України Павла Клімкіна у видання “Rzeczpospolita”. Він додав, що “нещодавно прийнятий у Варшаві оновлений закон про Інститут національної пам’яті — це приклад одностороннього, чорно-білого погляду на історію”.

ЧИТАЙТЕ ТАКОЖ: Польський закон із забороною "бандеризму": першою звинуватили аргентинську газету

Коментуючи цю статтю, Бартош Ціхоцький підкреслив, що “ця проблема існує вже тривалий час”.

“Проблема, коли слова української сторони абсолютно не відповідають дійсності. Це проблема довіри до нашого українського партнера, який у квітні 2015 року, у день візиту президента Польщі до Верховної ради, прийняв так званий пакет законів про героїзацію Української Повстанської Армії”, — зазначив Ціхоцький.

“Це проблема певного процесу, або політики ідентичності української держави, яка прославляє засновницький міф на основі УПА, Степана Бандери та Романа Шухевича. У цьому прославлянні абсолютно немає місця для роздумів над Волинським злочином, над кров’ю поляків, що пролилася на Волині внаслідок навмисної, свідомої політики етнічної чистки”, — сказав віце-міністр.

Він також назвав при рівняння Бандери та Пілсудського “історичною неграмотністю”.

“Прирівнювання Бандери до Пілсудського, прирівнювання УПА до Армії Крайової, прирівнювання Волинського злочину до боротьби АК на Сході — це той ревізіонізм та заперечення Волинського злочину, що дуже турбує”, — сказав польський урядовець.

Він вважає, що українська сторона саботує можливість двосторонньої співпраці для вирішення гострих суперечностей.
“Символічно можна це описати так: Росія перекриває газ — польська сторона негайно збільшує постачання. А за це ми отримуємо демонстрацію з прапорами Степана Бандери у Львові під гаслом „Львів не для польських панів“”, — зауважив віце-міністр.

Нагадаємо, 4 березня у центрі Львова учасники націоналістичних організацій провели захід “Пам’ятай Героїв” на честь командира УПА Романа Шухевича.

Українські Національні Новини

Українські Національні Новини

Політика

Звернутися з питань розміщення реклами

Tesla
$269.80
Brent
$73.01
Bitcoin
$86,223.50
S&P 500
$5,696.51
Газ TTF
$40.87
Золото
$3,053.31
Ethereum
$1,993.72