Віце-міністр закордонних справ Польші заявив про брак довіри до України

“Є проблема, коли слова української сторони абсолютно не відповідають дійсності; існує проблема відсутності довіри до українського партнера”, — заявив віце-міністр закордонних справ Польщі Бартош Ціхоцький.

Польському радіо заступник очільника польської дипломатії прокоменутвав найновішу публікацію міністра закордонних справ України Павла Клімкіна на тему відносин Польщі та України.

“Я готовий взяти на себе відповідальність за відновлення наших відносин до нормального стану і до стандартів цивілізованого європейського діалогу”, — йдеться у статті міністра закордонних справ України Павла Клімкіна у видання “Rzeczpospolita”. Він додав, що “нещодавно прийнятий у Варшаві оновлений закон про Інститут національної пам’яті — це приклад одностороннього, чорно-білого погляду на історію”.

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Коментуючи цю статтю, Бартош Ціхоцький підкреслив, що “ця проблема існує вже тривалий час”.

“Проблема, коли слова української сторони абсолютно не відповідають дійсності. Це проблема довіри до нашого українського партнера, який у квітні 2015 року, у день візиту президента Польщі до Верховної ради, прийняв так званий пакет законів про героїзацію Української Повстанської Армії”, — зазначив Ціхоцький.

“Це проблема певного процесу, або політики ідентичності української держави, яка прославляє засновницький міф на основі УПА, Степана Бандери та Романа Шухевича. У цьому прославлянні абсолютно немає місця для роздумів над Волинським злочином, над кров’ю поляків, що пролилася на Волині внаслідок навмисної, свідомої політики етнічної чистки”, — сказав віце-міністр.

Він також назвав при рівняння Бандери та Пілсудського “історичною неграмотністю”.

“Прирівнювання Бандери до Пілсудського, прирівнювання УПА до Армії Крайової, прирівнювання Волинського злочину до боротьби АК на Сході — це той ревізіонізм та заперечення Волинського злочину, що дуже турбує”, — сказав польський урядовець.

Він вважає, що українська сторона саботує можливість двосторонньої співпраці для вирішення гострих суперечностей.

“Символічно можна це описати так: Росія перекриває газ — польська сторона негайно збільшує постачання. А за це ми отримуємо демонстрацію з прапорами Степана Бандери у Львові під гаслом „Львів не для польських панів“”, — зауважив віце-міністр.

Нагадаємо, 4 березня у центрі Львова учасники націоналістичних організацій провели захід “Пам’ятай Героїв” на честь командира УПА Романа Шухевича.