Вице-министр иностранных дел Польши заявил о дефиците доверия к Украине

"Есть проблема, когда слова украинской стороны абсолютно не соответствуют действительности; существует проблема отсутствия доверия к украинскому партнеру", - заявил вице-министр иностранных дел Польши Бартош Цихоцкий.

Польскому радио заместитель главы польской дипломатии прокоментировал свежую публикацию министра иностранных дел Украины Павла Климкина на тему отношений Польши и Украины.

"Я готов взять на себя ответственность за восстановление наших отношений до нормального состояния и стандартов цивилизованного европейского диалога", - говорится в статье министра иностранных дел Украины Павел Климкин в издание "Rzeczpospolita". Он добавил, что "недавно принятый в Варшаве обновленный закон о Институте национальной памяти - это пример одностороннего, черно-белого взгляда на историю".

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Комментируя статью, Бартош Цихоцкий подчеркнул, что "эта проблема существует уже длительное время".

"Проблема, когда слова украинской стороны абсолютно не соответствуют действительности. Это проблема доверия к нашему украинскому партнеру, который в апреле 2015 года, в день визита президента Польши в Верховную Раду, принял так называемый пакет законов о героизации Украинской повстанческой армии", - отметил Цихоцкого.

"Это проблема определенного процесса или политики идентичности украинского государства, прославляющего учредительный миф на основе УПА, Степана Бандеры и Романа Шухевича. В этом прославлении совершенно нет места для раздумий над Волынским преступлением, над кровью поляков, которая пролилась на Волыни в результате преднамеренной, сознательной политики этнической чистки", - сказал вице-министр.

Он также назвал уравнение Бандеры и Пилсудского "исторической неграмотностью".

"Приравнивание Бандеры к Пилсудскому, приравнивание УПА к Армии Крайовой, приравнивание Волынского преступления к борьбе АК на Востоке - это ревизионизм и возражения Волынского преступления, очень беспокоит", - сказал польский министр.

Он считает, что украинская сторона саботирует возможность двустороннего сотрудничества для решения острых противоречий.

"Символично можно это описать так: Россия перекрывает газ - польская сторона немедленно увеличивает поставки. А за это мы получаем демонстрацию с флагами Степана Бандеры во Львове под лозунгом "Львов не для польских панов"", - отметил вице-министр.

Напомним, 4 марта в центре Львова участники националистических организаций провели мероприятие "Помни Героев" в честь командира УПА Романа Шухевича.