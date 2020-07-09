Віце-чемпіон світу у складі "Динамо" отримав додаткову дискваліфікацію
Київ • УНН
КИЇВ. 9 липня. УНН. Контрольно-дисциплінарний комітет Української асоціації футболу визначив покарання для гравця київського “Динамо” Йосипа Піварича, якого було вилучено з поля в матчі 29-го туру УПЛ проти донецького “Шахтаря”. Про це інформує сайт “біло-синіх”, передає УНН.
Згідно з рішенням КДК УАФ, хорватський захисник команди відсторонений на два матчі. Одну гру Піварич уже пропустив, через дискваліфікацію за пряму червону картку не взявши участі у фіналі Кубка України проти “Ворскли”, у якому кияни вчора в післяматчевій серії пенальті завоювали національний кубковий трофей сезону.
Тож хорвату доведеться пропустити ще один матч — 30-го УПЛ, у якому “Динамо” 12 липня, зіграє на виїзді проти “Олександрії”.
Нагадаємо, що на чемпіонаті світу 2018-го року Піварич у складі збірної Хорватії став віце-чемпіоном світу.