Вице-чемпион мира в составе "Динамо" получил дополнительную дисквалификацию
Киев • УНН
КИЕВ. 9 июля. УНН. Контрольно-дисциплинарный комитет Украинской ассоциации футбола определил наказание для игрока киевского “Динамо” Иосифа Пиварича, который был удален с поля в матче 29-го тура УПЛ против донецкого “Шахтера”. Об этом сообщает сайт “бело-синих”, передает УНН.
Согласно решению КДК УАФ, хорватский защитник команды отстранен на два матча. Одну игру Пиварич уже пропустил, из-за дисквалификации за прямую красную карточку не приняв участия в финале Кубка Украины против “Ворсклы”, в котором киевляне вчера в послематчевой серии пенальти завоевали национальный кубковый трофей сезона.
Поэтому хорвату придется пропустить еще один матч — 30-го УПЛ, в котором “Динамо” 12 июля, сыграет на выезде против “Александрии”.
Напомним, что на чемпионате мира 2018-го года Пиварич в составе сборной Хорватии стал вице-чемпионом мира.