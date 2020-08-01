Віце-чемпіон світу покине склад "Динамо"
Київ • УНН
КИЇВ. 1 серпня. УНН. Київське "Динамо" вирішило не продовжувати співпрацю із хорватським легіонером команди Йосипом Піваричем, передає УНН із посиланням на сайт "біло-синіх".
6 серпня 2020 року завершиться термін дії контракту хорватського захисника Йосипа Піварича з київським "Динамо". Угоду продовжено не буде, і Піварич залишить клуб на правах вільного агента.
Зазначено, що за київське "Динамо" віце-чемпіон світу виступав із серпня 2017-го року. У його активі 47 матчів за "біло-синіх" у всіх турнірах.
Як повідомлялося раніше, "Динамо" повернуло до свого складу лідерів "Зорі".