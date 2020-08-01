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19 березня, 18:42 • 78540 перегляди

Трамп заявив, що США можуть бути корисними в управлінні українськими АЕС

19 березня, 18:06 • 123077 перегляди

Зустріч делегацій України та США планується орієнтовно в кінці тижня – джерело

19 березня, 14:10 • 109697 перегляди

Україна повернула з російського полону 175 захисників - Зеленський

19 березня, 10:24 • 124512 перегляди

Зеленський: визнання українських тимчасово окупованих територій росією є "червоної лінією", ми на це не підемо

Ексклюзив
19 березня, 08:45 • 129885 перегляди

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Ексклюзив
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"Ми не салат і не компот для путіна": Зеленський про можливі домовленості без України

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Віце-чемпіон світу покине склад "Динамо"

Київ • УНН

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КИЇВ. 1 серпня. УНН. Київське "Динамо" вирішило не продовжувати співпрацю із хорватським легіонером команди Йосипом Піваричем, передає УНН із посиланням на сайт "біло-синіх".

6 серпня 2020 року завершиться термін дії контракту хорватського захисника Йосипа Піварича з київським "Динамо". Угоду продовжено не буде, і Піварич залишить клуб на правах вільного агента.

Зазначено, що за київське "Динамо" віце-чемпіон світу виступав із серпня 2017-го року. У його активі 47 матчів за "біло-синіх" у всіх турнірах.

Як повідомлялося раніше, "Динамо" повернуло до свого складу лідерів "Зорі".

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