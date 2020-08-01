Вице-чемпион мира покинет состав "Динамо"
Киев • УНН
КИЕВ. 1 августа. УНН. Киевское "Динамо" решило не продлевать сотрудничество с хорватским легионером команды Иосифом Пиваричем, передает УНН со ссылкой на сайт "бело-синих".
6 августа 2020 года завершится срок действия контракта хорватского защитника Иосифа Пиварича с киевским "Динамо". Соглашение продлено не будет, и Пиварич покинет клуб на правах свободного агента.
Отмечено, что за киевское "Динамо" вице-чемпион мира выступал с августа 2017 года. В его активе 47 матчей за "бело-синих" во всех турнирах.
Как сообщалось ранее, "Динамо" вернуло в свой состав лидеров "Зари".