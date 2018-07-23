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Віце-чемпіон Чехії став суперником "Динамо" по кваліфікації Ліги чемпіонів

Київ • УНН

 • 10470 перегляди

КИЇВ. 23 липня. УНН. Сьогодні в штаб-квартирі УЄФА в Ньйоні відбулося жеребкування третього відбірного раунду Ліги чемпіонів, інформує УНН з посиланням на прес-службу київського “Динамо”.

Команда Олександра Хацкевича долатиме кваліфікацію Шляхом представників ліг, у цьому раунді наш клуб був серед числа сіяних.

Жереб визначив суперником киян віце-чемпіона Чехії — празьку “Славію”. Першу зустріч “Динамо” проведе в гостях

Матчі цього раунду відбудуться 7/8 і 14 серпня.

Результати жеребу по Шляху представників ліг:

“Стандард” — "Аякс"/"Штурм“

“Бенфіка” — “Фенербахче”

“ПАОК”/ “Базель” — “Спартак” Москва

Шлях чемпіонів:

“Селтік”/ “Русенборг” — “АЕК”

“Зальцбург”- “Шкендія”/ “Шериф”

“Црвена Звезда” (SRB) / “Судува” (LTU) — "Легія"/"Спартак" Трнава

"Кукес"/"Карабах" — "БАТЕ"/"ХІК"

"Астана"/"Мідтьюлланд“ — “Динамо” Загреб/"Хапоель" Беер-Шева

"ЧФР"/"Мальме" — "Лудогорець"/"Віді"

Додамо, що 6 серпня відбудеться жеребкування заключного раунду кваліфікації — раунду плей-оф.

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