Віце-чемпіон Чехії став суперником "Динамо" по кваліфікації Ліги чемпіонів
Київ • УНН
КИЇВ. 23 липня. УНН. Сьогодні в штаб-квартирі УЄФА в Ньйоні відбулося жеребкування третього відбірного раунду Ліги чемпіонів, інформує УНН з посиланням на прес-службу київського “Динамо”.
Команда Олександра Хацкевича долатиме кваліфікацію Шляхом представників ліг, у цьому раунді наш клуб був серед числа сіяних.
Жереб визначив суперником киян віце-чемпіона Чехії — празьку “Славію”. Першу зустріч “Динамо” проведе в гостях
Матчі цього раунду відбудуться 7/8 і 14 серпня.
Результати жеребу по Шляху представників ліг:
“Стандард” — "Аякс"/"Штурм“
“Бенфіка” — “Фенербахче”
“ПАОК”/ “Базель” — “Спартак” Москва
Шлях чемпіонів:
“Селтік”/ “Русенборг” — “АЕК”
“Зальцбург”- “Шкендія”/ “Шериф”
“Црвена Звезда” (SRB) / “Судува” (LTU) — "Легія"/"Спартак" Трнава
"Кукес"/"Карабах" — "БАТЕ"/"ХІК"
"Астана"/"Мідтьюлланд“ — “Динамо” Загреб/"Хапоель" Беер-Шева
"ЧФР"/"Мальме" — "Лудогорець"/"Віді"
Додамо, що 6 серпня відбудеться жеребкування заключного раунду кваліфікації — раунду плей-оф.