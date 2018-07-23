Вице-чемпион Чехии стал соперником "Динамо" по квалификации Лиги чемпионов
Киев • УНН
КИЕВ. 23 июля. УНН. Сегодня в штаб-квартире УЕФА в Ньоне состоялась жеребьевка третьего отборочного раунда Лиги чемпионов, информирует УНН со ссылкой на пресс-службу киевского “Динамо”.
Команда Александра Хацкевича будет преодолевать квалификацию Путем представителей лиг, в этом раунде наш клуб был в числе сеяных.
Жребий определил соперником киевлян вице-чемпиона Чехии — пражскую “Славию”. Первую встречу “Динамо” проведет в гостях
Матчи этого раунда состоятся 7/8 и 14 августа.
Результаты жребия по Пути представителей лиг:
“Стандард” — “Аякс”/ “Штурм”
“Бенфика” — “Фенербахче”
"ПАОК"/"Базель“ — “Спартак” Москва
Путь чемпионов
"Селтик"/"Русенборг“ — “АЭК”
“Зальцбург” — "Шкендия"/"Шериф“
“Црвена Звезда” (SRB)/"Судува" (LTU) — "Легия"/"Спартак" Трнава
"Кукес"/"Карабах" — "БАТЭ"/"ХИК"
"Астана"/"Мидтьюлланд“ — “Динамо” Загреб /“Хапоэль” Беэр-Шева
"ЧФР"/"Мальме" — "Лудогорец"/"Види"
Добавим, что 6 августа состоится жеребьевка заключительного раунда квалификации — плей-офф.