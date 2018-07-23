Вице-чемпион Чехии стал соперником "Динамо" по квалификации Лиги чемпионов

Команда Александра Хацкевича будет преодолевать квалификацию Путем представителей лиг, в этом раунде наш клуб был в числе сеяных.

Жребий определил соперником киевлян вице-чемпиона Чехии — пражскую “Славию”. Первую встречу “Динамо” проведет в гостях

Матчи этого раунда состоятся 7/8 и 14 августа.

Результаты жребия по Пути представителей лиг:

“Стандард” — “Аякс”/ “Штурм”

“Бенфика” — “Фенербахче”

"ПАОК"/"Базель“ — “Спартак” Москва

Путь чемпионов

"Селтик"/"Русенборг“ — “АЭК”

“Зальцбург” — "Шкендия"/"Шериф“

“Црвена Звезда” (SRB)/"Судува" (LTU) — "Легия"/"Спартак" Трнава

"Кукес"/"Карабах" — "БАТЭ"/"ХИК"

"Астана"/"Мидтьюлланд“ — “Динамо” Загреб /“Хапоэль” Беэр-Шева

"ЧФР"/"Мальме" — "Лудогорец"/"Види"

Добавим, что 6 августа состоится жеребьевка заключительного раунда квалификации — плей-офф.