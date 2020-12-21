Вітренко потрібен Зеленському для зближення з РФ - політолог
Київ • УНН
КИЇВ. 21 грудня. УНН. Президент Володимир Зеленський лобіює призначення Юрія Вітренка на посаду міністра енергетики з метою зближення з РФ. Про це в своєму Facebook написав політолог Олександр Кочетков, передає УНН.
Він нагадав, що Рада не підтримала призначення Вітренка на посаду віце-прем'єра та міністра енергетики. Але його кандидатуру можуть розглянути повторно, пише Кочетков.
"І він (Вітренко - ред.) упевнений, що друга спроба буде успішною. Для нього. А для нас з вами? Не можна забувати, що в наших реаліях посада віце-прем'єра нічого особливо не дає. Якщо не розглядати її як трамплін для заняття прем'єрського поста. А ось це вже серйозно", - коментує політолог.
У Вітренка є шанси стати міністром енергетики, припускає експерт, оскільки його вважають людиною Ігоря Коломойського.
"Який нині партнер Віктора Медведчука і ратує за відновлення економічного і військово-політичного співробітництва з РФ", - коментує політолог.
Більш того, призначення Вітренка на посаду міністра енергетики підтримує Президент, пише експерт.
"А це означає, що його підтримує той, хто дійсно вирішує - Андрій Єрмак. Тобто, глава президентського офісу має намір взяти під контроль всю економіку України і Нафтогаз з його самими великими тіньовими фінансовими потоками", - додав політолог.
За словами Кочеткова, Вітренко потрібен Зеленському на посаді міністра енергетики з метою зближення з РФ. Справа в тому, що навесні Україну чекає фінансово-економічна криза. Розраховувати на гроші західних кредиторів не доводиться, говорить експерт.
"І економічна допомога, без якої не обійтися, може прийти з Росії (вакцину від коронавірусу вони ж нам пропонують). Ось для цього потенційній зв'язці Єрмак-Медведчук-Коломойський і буде потрібен свій прем'єр-міністр - економічний грамотний, жорсткий, меркантильний і абсолютно політично всеїдний (не забувайте, що Наталя Вітренко, мати Юрія, завжди була послідовним і діяльним партнером Кремля)", - пише Кочетков.
Нагадаємо, 17 грудня Верховна Рада не підтримала Вітренка на пост міністра енергетики. Серед причин називалися провальна робота в "Нафтогазі" і антисоціальна політика. Тоді Вітренко вирішив йти в заступники міністра енергетики і вже подав декларацію.