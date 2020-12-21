Витренко нужен Зеленскому для сближения с РФ - политолог

Он напомнил, что Рада не поддержала назначение Витренка на должность вице-премьера и министра энергетики. Но его кандидатуру могут рассмотреть повторно, пишет Кочетков.

“И он (Витренко — ред.) уверен, что вторая попытка будет успешной. Для него. А для нас с вами? Нельзя забывать, что в наших реалиях должность вице-премьера ничего особо не дает. Если не рассматривать ее как трамплин для занятия премьерского поста. А вот это уже серьезно”, — комментирует политолог.

У Витренко есть шансы стать министром энергетики, допускает эксперт, поскольку его считают человеком Игоря Коломойского.

“Который нынче партнер Виктора Медведчука и ратует за восстановление экономического и военно-политического сотрудничества с РФ”, — комментирует политолог.

Более того, назначение Витренко на должность министра энергетики поддерживает Президент, пишет эксперт.

“А это означает, что его поддерживает тот, кто действительно решает — Андрей Ермак. То есть, глава президентского офиса намерен взять под контроль всю экономику Украины и Нафтогаз с его самими большими теневыми финансовыми потоками”, — добавил политолог.

По словам Кочеткова, Витренко нужен Зеленскому на должности министра энергетики с целью сближения с РФ. Дело в том, что весной Украину ждет финансово-экономический кризис. Рассчитывать на деньги западных кредиторов не приходится, говорит эксперт.

“И экономическая помощь, без которой не обойтись, может прийти из России (вакцину от коронавируса они же нам предлагают). Вот для этого потенциальной связке Ермак-Медведчук-Коломойский и будет нужен свой премьер-министр — экономический грамотный, жесткий, меркантильный и абсолютно политически всеядный (не забывайте, что Наталья Витренко, мать Юрия, всегда была последовательным и деятельным партнером Кремля)”, — пишет Кочетков.

Напомним, 17 декабря Верховная Рада не поддержала Витренка на пост министра энергетики. Среди причин назывались провальная работа в “Нафтогазе” и антисоциальная политика. Тогда Витренко решил идти в заместители министра энергетики и уже подал декларацию.