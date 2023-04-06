Витоку інформації немає: Маляр заявила, що у вкидах ворога про Бахмут жодного разу не було правди

Цитата

«Коли моніторю інфо вкиди ворога по Бахмуту про те, що доповідає військове командування Президенту, хто які рішення прийняв, який план провалився, хто з генералів яку позицію по обороні Бахмута відстоює, то дуже тішить одне - витоку інформації в нас немає. Жодного разу не проскочила інформація, яка б відповідала дійсності», - написала Маляр.

Доповнення

Маляр повідомляла, що ворог спрямовує інформаційні повідомлення про бої у Бахмуті на спроби психологічно вплинути на ухвалення рішень нашого командування щодо Бахмутського напрямку, але йому це не вдається.