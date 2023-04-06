Утечки информации нет: Маляр заявила, что во вбросах врага о Бахмуте ни разу не было правды
Киев • УНН
КИЕВ. 6 апреля. УНН. В фейках россиян о Бахмуте ни разу не проскочила информация, которая бы соответствовала действительности. Об этом заявила заместитель министра обороны Украины Анна Маляр в Telegram, пишет УНН.
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«Когда мониторю инфо вбросы врага по Бахмуту о том, что докладывает военное командование Президенту, кто какие решения принял, какой план провалился, кто из генералов какую позицию по обороне Бахмута отстаивает, то очень радует одно - утечки информации у нас нет. Ни разу не проскочила информация, которая бы соответствовала действительности», - написала Маляр.
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Маляр сообщала, что враг направляет информационные сообщения о боях в Бахмуте на попытки психологически повлиять на принятие решений нашего командования по Бахмутскому направлению, но ему это не удается.