Витік газу у Львові: робота низки установ зірвана, співробітників евакуювали

Як пише видання, на місце було викликано аварійну газову службу.

Протягом досить довгого часу робота ряду компаній була заблокована.

Як повідомив в коментарі один з керівників компанії, яка орендує приміщення в даній будівлі, люди, які вранці прийшли на роботу, несподівано почали погано себе почувати, різкий запах було чути не одразу і відповідно вчасно не зреагували. Після того як люди вийшли з приміщень декільком стало погано і їх відправили з супроводом до лікарів.

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Як повідомив в.о. директора ДП “Укрзахідгеологія” Драгущак Ростислав: “На місце одразу були викликані аварійні служби, і ми обстежили будівлю. В нас була велика підозра, що відбувся витік газу в приміщенні котельні, яка розміщена в нашому підвалі, але як було виявлено проводились ремонтні роботи і майстри не закрили газовий балон.

Зазначу, що цього разу все обійшлося, але хочу наголосити, що в нашій будівлі є власна газова котельна, яка розташована в підвалі, це є досить небезпечно і ми робимо все можливе, щоб провести її реконструкцію і перемістити на дах. Ми вже понад два роки намагаємось отримати дозвіл на перенесення цієї котельні. В нас є приписи контролюючих органів про стан цієї котельні і що вона не може перебувати в підвалі будівлі, але дозвільні служби Львівської міської ради блокують це питання.

Якщо станеться надзвичайна подія з газом в підвалі багатоповерхівки в центрі Львова, то це може потягнути за собою набагато тяжчі наслідки з жертвами”.