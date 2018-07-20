Витік газу у Львові: робота низки установ зірвана, співробітників евакуювали
Київ • УНН
КИЇВ. 20 липня. УНН. Сьогодні вранці, 20 липня, працівники ДП "Укрзахідгеологія", Головного управління Держпраці у Львівській області та ряду інших структур, які розташовані в приміщеннях за адресою пл.Міцкевича, 8, що в центрі Львова, були евакуйовані через надзвичайно подразливий і стійкий запах в приміщеннях будівлі, передає УНН із посиланням на "Гал-інфо".
Як пише видання, на місце було викликано аварійну газову службу.
Протягом досить довгого часу робота ряду компаній була заблокована.
Як повідомив в коментарі один з керівників компанії, яка орендує приміщення в даній будівлі, люди, які вранці прийшли на роботу, несподівано почали погано себе почувати, різкий запах було чути не одразу і відповідно вчасно не зреагували. Після того як люди вийшли з приміщень декільком стало погано і їх відправили з супроводом до лікарів.
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Як повідомив в.о. директора ДП “Укрзахідгеологія” Драгущак Ростислав: “На місце одразу були викликані аварійні служби, і ми обстежили будівлю. В нас була велика підозра, що відбувся витік газу в приміщенні котельні, яка розміщена в нашому підвалі, але як було виявлено проводились ремонтні роботи і майстри не закрили газовий балон.
Зазначу, що цього разу все обійшлося, але хочу наголосити, що в нашій будівлі є власна газова котельна, яка розташована в підвалі, це є досить небезпечно і ми робимо все можливе, щоб провести її реконструкцію і перемістити на дах. Ми вже понад два роки намагаємось отримати дозвіл на перенесення цієї котельні. В нас є приписи контролюючих органів про стан цієї котельні і що вона не може перебувати в підвалі будівлі, але дозвільні служби Львівської міської ради блокують це питання.
Якщо станеться надзвичайна подія з газом в підвалі багатоповерхівки в центрі Львова, то це може потягнути за собою набагато тяжчі наслідки з жертвами”.