Витік газу у Львові: робота низки установ зірвана, співробітників евакуювали

ukru
Ексклюзив
25 березня, 17:08 • 50430 перегляди

Домовленість щодо безпечного судноплавства в Чорному морі: що кажуть у ВМС про перемир'я

25 березня, 15:22 • 101646 перегляди

Умєров розкрив ключові результати двосторонніх технічних консультацій України та США

25 березня, 15:09 • 97658 перегляди

США та Україна домовилися щодо безпечного судноплавства в Чорному морі - Білий дім зробив заяву після зустрічі в Ер-Ріяді

25 березня, 13:46 • 124683 перегляди

Відновлення польотів в Україну: чиї літаки хочуть здійснити перші авіасполучення

25 березня, 11:37 • 102559 перегляди

Рада підтримала створення "пошта-банку" на базі Укрпошти: деталі законопроєкту

Ексклюзив
25 березня, 09:27 • 119094 перегляди

Scam-проєкти в Україні: регулятор розповів, як їх виявляють та скільки вже у списку

Ексклюзив
24 березня, 15:27 • 159719 перегляди

У Києві на дівчину впав інформаційний щит: правоохоронці встановлюють обставини інциденту

Ексклюзив
24 березня, 12:16 • 189933 перегляди

Через кібератаку на "Укрзалізницю" на столичному вокзалі утворились великі черги - фото

24 березня, 11:58 • 293902 перегляди

Магнітні бурі у квітні 2025: коли очікувати

24 березня, 11:26 • 167270 перегляди

Зеленський схвалив створення Вищого адміністративного суду: що зміниться

Рубрики
Головна
Головна
Політика
Політика
Війна
Війна
Економіка
Економіка
Суспільство
Суспільство
Кримінал та НП
Кримінал та НП
Наші за кордоном
Наші за кордоном
Новини Світу
Новини Світу
Київ
Київ
Київщина
Київщина
Здоров'я
Здоров'я
Технології
Технології
Спорт
Спорт
Культура
Культура
Лайфхак
Лайфхак
УНН Lite
УНН Lite
Новини Бізнесу
Новини Бізнесу
Публікації
Ексклюзиви
Меню
Теги
Автори
Про агентство
Контакти
Реклама
Архів

Інформаційне агентство «Українські Національні Новини».

Всі права захищені. © 2007 — 2024

+5°
2.4 м/с
82 %
751 мм
Ясно, опадів не очікується протягом наступних 2 годин
Популярнi новини
Білий дім оприлюднив заяву про результати перемовин з рф: про що домовились

Білий дім оприлюднив заяву про результати перемовин з рф: про що домовились

25 березня, 15:32 • 49572 перегляди
Військових капеланів у ЗСУ не достатньо - отець Ростислав

Військових капеланів у ЗСУ не достатньо - отець Ростислав

25 березня, 16:00 • 48586 перегляди
Зеленський назвав розбіжності у позиціях України та росії після переговорів у Саудівській Аравії

Зеленський назвав розбіжності у позиціях України та росії після переговорів у Саудівській Аравії

25 березня, 16:34 • 51753 перегляди
Укрзалізниця розпочала продаж квитків на поїзди далекого сполучення у приміських касах

Укрзалізниця розпочала продаж квитків на поїзди далекого сполучення у приміських касах

25 березня, 16:40 • 47777 перегляди
Україна передала список об’єктів, по яким не можуть бути завдані удари - Зеленський

Україна передала список об’єктів, по яким не можуть бути завдані удари - Зеленський

25 березня, 16:44 • 73220 перегляди
Публікації
Відновлення польотів в Україну: чиї літаки хочуть здійснити перші авіасполучення

Відновлення польотів в Україну: чиї літаки хочуть здійснити перші авіасполучення

25 березня, 13:46 • 124683 перегляди
Міжнародний день ненародженої дитини та День СБУ: що ще відзначається 25 березня

Міжнародний день ненародженої дитини та День СБУ: що ще відзначається 25 березня

25 березня, 04:30 • 163409 перегляди
Магнітні бурі у квітні 2025: коли очікувати

Магнітні бурі у квітні 2025: коли очікувати

24 березня, 11:58 • 293902 перегляди
Юлія Ярмоленко: "Статеве виховання починається з народження"

Юлія Ярмоленко: "Статеве виховання починається з народження"
Ексклюзив

24 березня, 11:02 • 224143 перегляди
Тиждень змін: сонячне затемнення і крок у нову епоху

Тиждень змін: сонячне затемнення і крок у нову епоху
Ексклюзив

24 березня, 07:02 • 250449 перегляди
Реклама
Актуальнi люди
Актуальні місця
Реклама
УНН Lite
Один з легендарних автомобілів Джонні Холлідея, Panther DeVille, продано на аукціоні

Один з легендарних автомобілів Джонні Холлідея, Panther DeVille, продано на аукціоні

25 березня, 11:55 • 29080 перегляди
Аманда Сейфрід вірить, що персонаж Меган Фокс вижив у "Тілі Дженніфер": акторка готова до сиквелу

Аманда Сейфрід вірить, що персонаж Меган Фокс вижив у "Тілі Дженніфер": акторка готова до сиквелу

25 березня, 10:34 • 51174 перегляди
Суддя відхилив п’ять звинувачень у позові проти репера Diddy на 30 мільйонів доларів

Суддя відхилив п’ять звинувачень у позові проти репера Diddy на 30 мільйонів доларів

25 березня, 10:19 • 56032 перегляди
Бам Маргера з'явиться у майбутній відеогрі "Pro Skater"

Бам Маргера з'явиться у майбутній відеогрі "Pro Skater"

25 березня, 08:19 • 54393 перегляди
Каньє Вест втік до Токіо після сварки з Кім у мережі

Каньє Вест втік до Токіо після сварки з Кім у мережі

25 березня, 07:13 • 68630 перегляди
Актуальне
Витік газу у Львові: робота низки установ зірвана, співробітників евакуювали

Витік газу у Львові: робота низки установ зірвана, співробітників евакуювали

Київ • УНН

 • 10410 перегляди

КИЇВ. 20 липня. УНН. Сьогодні вранці, 20 липня, працівники ДП "Укрзахідгеологія", Головного управління Держпраці у Львівській області та ряду інших структур, які розташовані в приміщеннях за адресою пл.Міцкевича, 8, що в центрі Львова, були евакуйовані через надзвичайно подразливий і стійкий запах в приміщеннях будівлі, передає УНН із посиланням на "Гал-інфо". 

Як пише видання, на місце було викликано аварійну газову службу.

Протягом досить довгого часу робота ряду компаній була заблокована.

Як повідомив в коментарі один з керівників компанії, яка орендує приміщення в даній будівлі, люди, які вранці прийшли на роботу, несподівано почали погано себе почувати, різкий запах було чути не одразу і відповідно вчасно не зреагували. Після того як люди вийшли з приміщень декільком стало погано і їх відправили з супроводом до лікарів.

ЧИТАЙТЕ ТАКОЖ: Через витік газу в центрі Лондона евакуювали майже 1,5 тис. людей

Як повідомив в.о. директора ДП “Укрзахідгеологія” Драгущак Ростислав: “На місце одразу були викликані аварійні служби, і ми обстежили будівлю. В нас була велика підозра, що відбувся витік газу в приміщенні котельні, яка розміщена в нашому підвалі, але як було виявлено проводились ремонтні роботи і майстри не закрили газовий балон.

Зазначу, що цього разу все обійшлося, але хочу наголосити, що в нашій будівлі є власна газова котельна, яка розташована в підвалі, це є досить небезпечно і ми робимо все можливе, щоб провести її реконструкцію і перемістити на дах. Ми вже понад два роки намагаємось отримати дозвіл на перенесення цієї котельні. В нас є приписи контролюючих органів про стан цієї котельні і що вона не може перебувати в підвалі будівлі, але дозвільні служби Львівської міської ради блокують це питання.

Якщо станеться надзвичайна подія з газом в підвалі багатоповерхівки в центрі Львова, то це може потягнути за собою набагато тяжчі наслідки з жертвами”.

Українські Національні Новини

Українські Національні Новини

Суспільство

Звернутися з питань розміщення реклами

Tesla
$282.24
Brent
$72.56
Bitcoin
$87,507.40
S&P 500
$5,762.05
Газ TTF
$41.56
Золото
$3,054.14
Ethereum
$2,062.72