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Утечка газа во Львове: работа ряда учреждений сорвана, сотрудников эвакуировали

Утечка газа во Львове: работа ряда учреждений сорвана, сотрудников эвакуировали

Киев  •  УНН

 • 10408 просмотра

КИЕВ. 20 июля. УНН. Сегодня утром, 20 июля, работники ГП "Укрзахидгеология", Главного управления Гоструда во Львовской области и ряда других структур, которые расположены в помещениях по адресу пл.Мицкевича, 8, в центре Львова, были эвакуированы из-за чрезвычайно раздражающего и стойкого запаха в помещениях здания, передает УНН со ссылкой на "Гал-инфо".

Как пишет издание, на место была вызвана аварийная газовая служба.

В течение достаточно долгого времени работа ряда компаний была заблокирована.

Как сообщил в комментарии один из руководителей компании, что арендует помещения в данном здании, люди, которые утром пришли на работу, неожиданно начали плохо себя чувствовать, резкий запах почувствовали не сразу и соответственно вовремя не среагировали. После того как люди вышли из помещений нескольким стало плохо и их отправили с сопровождением к врачам.

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Как сообщил и.о. директора ГП "Укрзахидгеология" Драгущак Ростислав: "На место сразу были вызваны аварийные службы, и мы обследовали здание. У нас было большое подозрение, что произошла утечка газа в помещении котельной, расположенной в нашем подвале, но как было обнаружено проводились ремонтные работы и мастера не закрыли газовый баллон.

Отмечу, что на этот раз все обошлось, но хочу подчеркнуть, что в нашем здании есть собственная газовая котельная, которая расположена в подвале, это довольно опасно и мы делаем все возможное, чтобы провести ее реконструкцию и переместить на крышу. Мы уже более двух лет пытаемся получить разрешение на перенос этой котельной. У нас есть предписания контролирующих органов о состоянии этой котельной и она не может находиться в подвале здания, но разрешительные службы Львовского городского совета блокируют этот вопрос.

Если произойдет чрезвычайное происшествие с газом в подвале многоэтажки в центре Львова, то это может повлечь за собой гораздо более тяжелые последствия с жертвами".

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