Витік газу на столичному колекторі: один комунальник загинув, інший у лікарні

“28 жовтня під час ремонтних робіт постраждали 3 наших співробітника - один наш колега згодом помер у реанімації, інший ще перебуває у лікарні, ще один лікується вдома. Кожен не залишиться без уваги і підтримки з боку підприємства. Усі витрати на їх лікування, а також на поховання загиблого та допомогу його родині бере на себе Київводоканал”, - йдеться у повідомленні.

Зазначається, що двоє комунальників, що працювали на глибині, були екіпіровані з дотриманням правил техніки безпеки праці - користувались газоаналізаторами та, відповідно до правил, мали на собі страховочні пояси, завдяки яким, коли стався гідравлічний удар, вони змогли втриматись.

“Загинув той наш колега, що намагався їм допомогти піднятись на поверхню. За планом робіт, він не мав спускатись на глибину, тому не мав на собі відповідного спорядження, через що отримав найбільший ступінь отруєння”, - вказано у повідомленні.

Нагадаємо, на колекторі у Києві стався витік газу, постраждали комунальники.