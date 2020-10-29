Утечка газа на столичном коллекторе: один коммунальщик погиб, другой в больнице

"28 октября во время ремонтных работ пострадали 3 наших сотрудника - один наш коллега впоследствии скончался в реанимации, другой еще находится в больнице, еще один лечится дома. Каждый не останется без внимания и поддержки со стороны предприятия. Все расходы на их лечение, а также на погребение погибшего и помощь его семье берет на себя Киевводоканал", - говорится в сообщении.

Отмечается, что двое коммунальщиков, которые работали на глубине, были экипированы с соблюдением правил техники безопасности труда - пользовались газоанализаторами и, согласно правилам, имели на себе страховочные пояса, благодаря которым, когда произошел гидравлический удар, они смогли удержаться.

"Погиб тот наш коллега, который пытался им помочь подняться на поверхность. По плану работ, он не должен был спускаться на глубину, поэтому не имел на себе соответствующего снаряжения, из-за чего получил наибольшую степень отравления", - указано в сообщении.

Напомним, на коллекторе в Киеве произошла утечка газа, пострадали коммунальщики.