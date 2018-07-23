Вітчизняний фільм “Брама” вийде у кінотеатрах України 26-го липня
Київ • УНН
КИЇВ. 23 липня. УНН. 26-го липня в усіх кінотеатрах України з’явиться фільм у традиціях українського магічного реалізму “Брама”. Про це в мережі Facebook повідомила прес-служба Держкіно України, передає УНН.
Фільм “Брама” режисера Володимира Тихого створений за підтримки Держкіно, на основі найуспішнішої української п’єси останнього десятиріччя “На початку і наприкінці часів” Павла Ар’є. У головних ролях знялися Ірма Вітовська-Ванца і Віталіна Біблів.
“Родина диваків, що мешкає неподалік із сумнозвісним Четвертим реактором. Головує в сім’ї баба Пріся. Вона товаришує з русалками, під’їдає галюциногенні гриби та нагороджена орденом „Червоної зірки“ за те, що у війну ліквідувала дванадцятьох есесівців. З нею живуть онук Вовчик і донька Слава, яку свого часу покинув чоловік. Неочікувано їхнє розмірене життя закінчується — баба Пріся отримує містичне попередження про катастрофу, що станеться найближчим часом”, — йдеться у описі до фільму.
Додається, що за підтримки Державного агентства України з питань кіно і Державне агентство України з управління зоною відчуження було організувано показ фільму в будинку культури міста Чорнобиль.
Як повідомляв УНН, у серпні Український Оскарівський комітет почне відбір національних фільмів на висування на премію “Оскар”.