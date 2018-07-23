Отечественный фильм "Брама" выйдет в кинотеатрах Украины 26 июля

Фильм "Брама" режиссера Владимира Тихого создан при поддержке Госкино, на основе успешной украинской пьесы последнего десятилетия "В начале и в конце времен" Павла Арье. В главных ролях снялись Ирма Витовская-Ванца и Виталина Библив.

"Семья чудаков, который живет неподалеку с пресловутым Четвертым реактором. Председательствует в семье баба Прися. Она дружит с русалками, подъедает галлюциногенные грибы и награждена орденом "Красной звезды" за то, что в войну ликвидировала двенадцати эсэсовцев. С ней живут внук Вовчик и дочь Слава, которую в свое время бросил муж. Неожиданно их размеренная жизнь заканчивается - баба Прися получает мистическое предупреждение о катастрофе, которая произойдет в ближайшее время", - говорится в описании к фильму.

Добавляется, что при поддержке Государственного агентства Украины по вопросам кино и Государственного агентства Украины по управлению зоной отчуждения был организован показ фильма в Доме культуры города Чернобыль.

Как сообщал УНН, в августе Украинский оскаровский комитет начнет отбор национальных фильмов на выдвижение на премию "Оскар".