Вітчизняні відомства узгодили процедури пропуску іноземців на масштабні події
Київ • УНН
КИЇВ. 14 квітня. УНН. Державна прикордонна служба (ДПС) та Державна фіскальна служба (ДФС) провели спільну нараду з питань пропуску іноземних гостей на Великодні світа, чемпіонат світу з хокею та пісенний конкурс "Євробачення", які відбудуться в Україні. Про це передає УНН з посиланням на прес-службу ДПС України.
"Держприкордонслужба та ДФС провели спільну нараду з актуальних питань організації пропуску, в тому числі під час проведення "Євробачення", - йдеться у повідомленні.
В першу чергу на нараді розглядалося питання вирішення накопичення транспортних засобів в пунктах пропуску, розташованих на державному кордоні з країнами ЄС, створення комфортних умов для подорожуючих та зменшення часу здійснення контрольних формальностей в пунктах пропуску. Також обговорювалося здійснення пропуску громадян у період Великодніх свят і поминальних днів та забезпечення надійної безпеки на кордоні.
Окремо були розглянуті питання готовності до пропуску учасників і гостей чемпіонату світу з хокею 2017 року, який проходитиме 22-28 квітня цього року в Києві.
Крім того, в ході обговорення уточнювалися питання пропуску учасників і фанів "Євробачення" та взаємодії під час оформлення транспортних засобів, які перевозитимуть концертне обладнання для забезпечення пісенного конкурсу, визначався алгоритм дій у разі виникнення нестандартних ситуацій.
Як повідомляв УНН 13 квітня, у Києві планують обмежити продаж алкоголю під час Євробачення.