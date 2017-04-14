Отечественные ведомства согласовали процедуры пропуска иностранцев на масштабные события

"Госпогранслужба и ГФС провели совместное совещание по актуальным вопросам организации пропуска, в том числе во время проведения "Евровидения", - говорится в сообщении.

В первую очередь на совещании рассматривался вопрос накопления транспортных средств в пунктах пропуска, расположенных на государственной границе со странами ЕС, создания комфортных условий для путешественников и уменьшения времени осуществления контрольных формальностей в пунктах пропуска. Также обсуждалось осуществления пропуска граждан в период Пасхальных праздников, поминальных дней и обеспечения надежной безопасности на границе.

Отдельно были рассмотрены вопросы готовности к пропуску участников и гостей чемпионата мира по хоккею 2017 года, который будет проходить 22-28 апреля этого года в Киеве.

Кроме того, в ходе обсуждения уточнялись вопросы пропуска участников и фанов "Евровидения" и взаимодействия во время оформления транспортных средств, которые будут перевозить концертное оборудование для обеспечения песенного конкурса, определялся алгоритм действий в случае возникновения нестандартных ситуаций.

Как сообщал УНН 13 апреля, в Киеве планируют ограничить продажу алкоголя во время Евровидения.