Вітчизняні аграрії експортуватимуть жовту кукурудзу до Кенії без мита
Київ • УНН
КИЇВ. 21 квітня. УНН. Українські компанії отримали право безмитно експортувати зерно жовтої (кормової) кукурудзи до Кенії до 30 серпня 2017 року в обсязі 363 тис. т. Крім того, кенійська сторона зацікавлена у закупках білої (харчової) кукурудзи. Про це передає УНН з посиланням на прес-службу Державної служби України з питань безпечності харчових продуктів та захисту споживачів.
"Українські компанії отримали право безмитно експортувати зерно жовтої (кормової) кукурудзи до Кенії до 30 серпня 2017 року в обсязі 363 тис. тонни. Крім того, кенійська сторона висловила зацікавленість у закупках білої (харчової) кукурудзи", - йдеться у повідомленні.
Про це міністерство сільського господарства, тваринництва і рибного господарства Кенії листом поінформувало посольство України.
У рамках офіційного вирішення питання безмитного експорту української жовтої кукурудзи до Кенії визначено 22 мукомели Кенії, котрі мають право безмитного імпорту жовтої кукурудзи. Контактні дані кенійських мукомелів посольство оприлюднить додатково.
Зазначимо, що асоціація мукомелів Кенії попередньо повідомила, що із зростанням місцевої ціни на білу кукурудзу (через нестачу) мукомели вже практично готові її імпортувати навіть за наявності 50-ти відсоткового мита на цей продукт.
Як повідомляв УНН 24 березня, Кенія зацікавлена в імпорті української агропродукції.
Раніше повідомлялося, що Кенія вирішила закупити в України 450 тис. тонн кукурудзи.