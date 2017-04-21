Отечественные аграрии смогут экспортировать желтую кукурузу в Кению без пошлины
Киев • УНН
КИЕВ. 21 апреля. УНН. Украинские компании получили право беспошлинно экспортировать зерно желтой (кормовой) кукурузы в Кению до 30 августа 2017 года в объеме 363 тыс. т. Кроме того, кенийская сторона заинтересована в закупках белой (пищевой) кукурузы. Об этом передает УНН со ссылкой на пресс-службу Государственной службы Украины по вопросам безопасности пищевых продуктов и защиты потребителей.
"Украинские компании получили право беспошлинно экспортировать зерно желтой (кормовой) кукурузы в Кению до 30 августа 2017 года в объеме 363 тыс. тонн. Кроме того, кенийская сторона выразила заинтересованность в закупках белой (пищевой) кукурузы", - говорится в сообщении.
Об этом министерство сельского хозяйства, животноводства и рыбного хозяйства Кении письмом проинформировало посольство Украины.
В рамках официального решения вопроса экспорта украинской желтой кукурузы в Кению определено 22 мукомолов Кении, которые имеют право беспошлинного импорта желтой кукурузы. Контактные данные кенийских мукомолов посольство обнародует дополнительно.
Отметим, что ассоциация мукомолов Кении предварительно сообщила, что в связи с ростом местной цены на белую кукурузу (из-за недостатка) мукомолы уже практически готовы ее импортировать даже при наличии 50-ти процентной пошлины на этот продукт.
Как сообщал УНН 24 марта, Кения заинтересована в импорте украинской агропродукции.
Ранее сообщалось, что Кения решила закупить в Украине 450 тыс. тонн кукурузы.