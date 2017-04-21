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США уже восстановили безопасность помощь Украине - ОП
20:55 • 38433 просмотра

США уже восстановили безопасность помощь Украине - ОП

Украина готова принять предложение США о 30-дневном режиме прекращения огня при условии одновременного выполнения рф
11 марта, 18:08 • 101716 просмотра

Украина готова принять предложение США о 30-дневном режиме прекращения огня при условии одновременного выполнения рф

США немедленно отменяют паузу в обмене разведывательными данными и восстанавливают безопасность помощи Украине.
11 марта, 18:02 • 155204 просмотра

США немедленно отменяют паузу в обмене разведывательными данными и восстанавливают безопасность помощи Украине.

Инфляция в Украине достигла 13,4%: что будет с ценами до конца года
11 марта, 14:39 • 115925 просмотра

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Между КНДР и рф продолжается сотрудничество по поставкам живой силы - ГУР
11 марта, 14:12 • 116201 просмотра

Между КНДР и рф продолжается сотрудничество по поставкам живой силы - ГУР

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Украина поддерживает постоянную коммуникацию с TikTok, он оперативно блокирует страницы с дезинформацией рф – ЦПД РНБО
11 марта, 13:46 • 112373 просмотра

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Отечественные аграрии смогут экспортировать желтую кукурузу в Кению без пошлины

Отечественные аграрии смогут экспортировать желтую кукурузу в Кению без пошлины

Киев  •  УНН

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КИЕВ. 21 апреля. УНН. Украинские компании получили право беспошлинно экспортировать зерно желтой (кормовой) кукурузы в Кению до 30 августа 2017 года в объеме 363 тыс. т. Кроме того, кенийская сторона заинтересована в закупках белой (пищевой) кукурузы. Об этом передает УНН со ссылкой на пресс-службу Государственной службы Украины по вопросам безопасности пищевых продуктов и защиты потребителей.

"Украинские компании получили право беспошлинно экспортировать зерно желтой (кормовой) кукурузы в Кению до 30 августа 2017 года в объеме 363 тыс. тонн. Кроме того, кенийская сторона выразила заинтересованность в закупках белой (пищевой) кукурузы", - говорится в сообщении.

Об этом министерство сельского хозяйства, животноводства и рыбного хозяйства Кении письмом проинформировало посольство Украины.

В рамках официального решения вопроса экспорта украинской желтой кукурузы в Кению определено 22 мукомолов Кении, которые имеют право беспошлинного импорта желтой кукурузы. Контактные данные кенийских мукомолов посольство обнародует дополнительно.

Отметим, что ассоциация мукомолов Кении предварительно сообщила, что в связи с ростом местной цены на белую кукурузу (из-за недостатка) мукомолы уже практически готовы ее импортировать даже при наличии 50-ти процентной пошлины на этот продукт.

Как сообщал УНН 24 марта, Кения заинтересована в импорте украинской агропродукции.

Ранее сообщалось, что Кения решила закупить в Украине 450 тыс. тонн кукурузы.

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