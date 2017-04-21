Отечественные аграрии смогут экспортировать желтую кукурузу в Кению без пошлины

"Украинские компании получили право беспошлинно экспортировать зерно желтой (кормовой) кукурузы в Кению до 30 августа 2017 года в объеме 363 тыс. тонн. Кроме того, кенийская сторона выразила заинтересованность в закупках белой (пищевой) кукурузы", - говорится в сообщении.

Об этом министерство сельского хозяйства, животноводства и рыбного хозяйства Кении письмом проинформировало посольство Украины.

В рамках официального решения вопроса экспорта украинской желтой кукурузы в Кению определено 22 мукомолов Кении, которые имеют право беспошлинного импорта желтой кукурузы. Контактные данные кенийских мукомолов посольство обнародует дополнительно.

Отметим, что ассоциация мукомолов Кении предварительно сообщила, что в связи с ростом местной цены на белую кукурузу (из-за недостатка) мукомолы уже практически готовы ее импортировать даже при наличии 50-ти процентной пошлины на этот продукт.

Как сообщал УНН 24 марта, Кения заинтересована в импорте украинской агропродукции.

Ранее сообщалось, что Кения решила закупить в Украине 450 тыс. тонн кукурузы.