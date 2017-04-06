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Вітчизняне виноробство має гарні шанси виходу на міжнародну арену - О.Івушкіна

Київ • УНН

 • 15378 перегляди

КИЇВ. 6 квітня. УНН. У разі підтримки вітчизняного виноробства з боку держави, винна галузь України може конкурувати за споживача і з грузинським, і з італійським виробником. Про це в інтерв’ю УНН розповіла генеральний директор компанії Eastern Beverage Trading Ольга Івушкіна.

За словами експерта, статистика останніх років говорить про те, що поціновувачів винних напоїв серед українців стає все більше, і споживачі надають перевагу вину над слабоалкогольними напоями і навіть шампанським.

Також, як зазначила О.Івушкіна, враховуючи економічну ситуацію в країні, імпортні вина, на відміну від вітчизняних, сьогодні доступні далеко не всім українським споживачам.

Разом з тим, вітчизняне виноробство є дуже перспективним.

“Відзначу, що вітчизняне виноробство має гарні шанси до розвитку і виходу на міжнародну арену. У разі державної підтримки цього процесу хоча б на рівні ті є ж податкової політики — наша винна галузь може конкурувати за споживача і з грузинським, і з італійським виробником. Деякі наші вина за якістю вже не поступаються "іноземцям“. "Коктебель“, наприклад представляє досить якісні сортові вина "Мерло“, "Каберне“, "Шардоне“. Тож експерти дійсно сходяться у думці, що цей ринок "приречений“ на успіх, проте для цього потрібен час і розуміння збоку регуляторів ринку”, — наголосила вона.

Нагадаємо, як повідомляв УНН, американці назвали кращим українське вино від ТМ “Коктебель”.

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