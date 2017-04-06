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У отечественного виноделия есть хорошие шансы выхода на международную арену - О.Ивушкина

У отечественного виноделия есть хорошие шансы выхода на международную арену - О.Ивушкина

Киев  •  УНН

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КИЕВ. 6 апреля. УНН. В случае поддержки отечественного виноделия со стороны государства, винная отрасль Украины может конкурировать за потребителя и с грузинским, и с итальянским производителем. Об этом в интервью УНН рассказала генеральный директор компании Eastern Beverage Trading Ольга Ивушкина.

По словам эксперта, статистика последних лет говорит о том, что ценителей винных напитков среди украинцев становится все больше, и потребители отдают предпочтение вину перед слабоалкогольными напитками и даже шампанским.

Также, как отметила О.Ивушкина, учитывая экономическую ситуацию в стране, импортные вина, в отличие от отечественных, сегодня доступны далеко не всем украинским потребителям.

Вместе с тем, отечественное виноделие является очень перспективным.

"Отмечу, что у отечественного виноделия есть хорошие шансы на развитие и выход на международную арену. В случае государственной поддержки этого процесса хотя бы на уровне той же налоговой политики - наша винная отрасль может конкурировать за потребителя и с грузинским, и с итальянским производителем. Некоторые наши вина по качеству уже не уступают "иностранцам". "Коктебель", например представляет довольно качественные сортовые вина "Мерло", "Каберне", "Шардоне". Поэтому эксперты действительно сходятся во мнении, что этот рынок "обречен" на успех, однако для этого требуется время и понимание со стороны регуляторов рынка", - подчеркнула она.

Напомним, как сообщал УНН, американцы назвали лучшим украинское вино от ТМ "Коктебель".

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