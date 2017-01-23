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Вітчим в Одесі вбив своїх пасинків і гостя

Київ • УНН

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ОДЕСА-КИЇВ. 23 січня. УНН. В ніч з 22 на 23 січня в Одесі на вул. Паустовського, 17 сталося потрійне вбивство. У підвальному приміщенні, в якому проживала сім'я, вітчим вбив пасинків і гостя свого будинку. Зловмисника затримано. Про це кореспонденту УНН розповіли в прес-службі ГУ ДП в Одеській області.

У підвальному приміщенні проживала сім'я з двома дітьми, яким приблизно було 20 і 17 років. Мати поїхала в село, а вітчим з дітьми залишився вдома.

Вітчим перерізав горло дівчинці і чоловікові, а хлопець 20 років весь закривавлений з колото-різаними ножовими ранами намагався втекти. Він забіг до сусіднього будинку і кликав на допомогу. Люди викликали швидку і поліцію. Поки ті приїхали, він теж помер.

Наразі на місці події працює слідчо-оперативна група. За фактом потрійного вбивство відкрито кримінальне провадження за ст. 115 (умисне вбивство) КК України.

Українські Національні Новини

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