Вітчим в Одесі вбив своїх пасинків і гостя
Київ • УНН
ОДЕСА-КИЇВ. 23 січня. УНН. В ніч з 22 на 23 січня в Одесі на вул. Паустовського, 17 сталося потрійне вбивство. У підвальному приміщенні, в якому проживала сім'я, вітчим вбив пасинків і гостя свого будинку. Зловмисника затримано. Про це кореспонденту УНН розповіли в прес-службі ГУ ДП в Одеській області.
У підвальному приміщенні проживала сім'я з двома дітьми, яким приблизно було 20 і 17 років. Мати поїхала в село, а вітчим з дітьми залишився вдома.
Вітчим перерізав горло дівчинці і чоловікові, а хлопець 20 років весь закривавлений з колото-різаними ножовими ранами намагався втекти. Він забіг до сусіднього будинку і кликав на допомогу. Люди викликали швидку і поліцію. Поки ті приїхали, він теж помер.
Наразі на місці події працює слідчо-оперативна група. За фактом потрійного вбивство відкрито кримінальне провадження за ст. 115 (умисне вбивство) КК України.