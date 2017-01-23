Отчим в Одессе убил своих пасынков и гостя
Киев • УНН
ОДЕССА-КИЕВ. 23 января. УНН. В ночь с 22 на 23 января в Одессе на ул. Паустовского, 17 произошло тройное убийство. В подвальном помещении, в котором проживала семья, отчим убил пасынков и гостя своего дома. Злоумышленник задержан. Об этом корреспонденту УНН рассказали в пресс-службе ГУ ГП в Одесской области.
В подвальном помещении проживала семья с двумя детьми, которым примерно было 20 и 17 лет. Мать поехала в деревню, а отчим с детьми остался дома.
Отчим перерезал горло девочке и мужчине, а парень 20 лет весь окровавленный с колото-резаными ножевыми ранами пытался убежать. Он забежал в соседний дом и звал на помощь. Люди вызвали скорую и полицию. Пока те приехали, он тоже умер.
Сейчас на месте происшествия работает следственно-оперативная группа. По факту тройного убийство открыто уголовное производство по ст. 115 (умышленное убийство) УК Украины.