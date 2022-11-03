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Пособництво рф: прокуратура назвала регіони-лідери за кількістю злочинів

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Кім розповів про "поповнення" у сім'ї - рудого пухнастика

Кім розповів про "поповнення" у сім'ї - рудого пухнастика

Київ • УНН

 • 1358199 перегляди

КИЇВ. 3 листопада. УНН. Голова Миколаївської обласної військової адміністрації Віталій Кім поділився, що в його родині відтепер живе пухнастий мешканець. Тепер удома Кім має котика, якого звуть Марчело. Про це він повідомив у своєму Instagram-акаунті, пише УНН.

Деталі

Очільник області зазначив, що рудого котика породи Мейн-кун йому привезли з Одеси. На відео кумедне руде кошеня породи Мейн-кун бавилося з мотузочком, а на тлі грала пісня про перемогу України.

Цитата

"Знайомтеся з Одеси приїхав новий член сім'ї-кличуть: Марчело. P.s. Дякую, Любо", - написав він. 

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Публикация от Vitalii Kim (@kimkimvitalii)

Доповнення

Многомільйонна армія прихильників вже засипали котика компліментами та бажають, щоб він приніс Україні перемогу.

 

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