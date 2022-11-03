Ким рассказал о "пополнении" в семье - рыжем пушистике
Киев • УНН
КИЕВ. 3 ноября. УНН. Глава Николаевской областной военной администрации Виталий Ким поделился, что в его семье отныне живет пушистый житель. Теперь дома у Кима есть кот, которого зовут Марчело. Об этом он сообщил в своем Instagram-аккаунте, пишет УНН.
Детали
Глава области отметил, что рыжего котика породы Мэйн-кун ему привезли из Одессы. На видео забавный рыжий котенок породы Мейн-кун играл с веревочкой, а на фоне играла песня о победе Украины.
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"Знакомьтесь из Одессы приехал новый член семьи-зовут: Марчело. P.s. Спасибо, Люба", - написал он.
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Дополнение
Многомиллионная армия поклонников уже засыпали котика комплиментами и желают, чтобы он принес Украине победу.