Ким рассказал о "пополнении" в семье - рыжем пушистике

Детали



Глава области отметил, что рыжего котика породы Мэйн-кун ему привезли из Одессы. На видео забавный рыжий котенок породы Мейн-кун играл с веревочкой, а на фоне играла песня о победе Украины.

Цитата

"Знакомьтесь из Одессы приехал новый член семьи-зовут: Марчело. P.s. Спасибо, Люба", - написал он.

Посмотреть эту публикацию в Instagram Публикация от Vitalii Kim (@kimkimvitalii)

Дополнение

Многомиллионная армия поклонников уже засыпали котика комплиментами и желают, чтобы он принес Украине победу.