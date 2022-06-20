Виступ путіна та сайти терористів: за тиждень ІТ-армія атакувала понад 400 ресурсів рф

Цитата

"Доки ворог продовжує обстрілювати територію України, понад 250 тисяч хакерів-добровольців з усього світу щодня завдають ворогу кіберударів. З 13 до 19 червня ІТ-армією було атаковано більше як 400 російських онлайн-ресурсів", – ідеться у повідомленні.

Деталі

• Економічний форум із виступом путіна

Атаки на базу акредитації економічного форуму, який відбувався в Петербурзі, змусили перенести виступ путіна на годину. Це зіпсувало його зустріч із військовими кореспондентами та зменшило кількість огидної пропаганди від головного терориста світу.

• Регіональні суди рф

Інформація, яка зберігається на ресурсах російських регіональних судів, кілька тижнів залишається недоступною через постійні кібератаки.

• Сайти терористичних утворень в Україні

IT-армія вивела з ладу онлайн-ресурси терористичних утворень на тимчасово окупованих територіях України. російським терористичним утворенням не місце в Україні, а їхнім сайтам — в інтернеті, додали в Мінцифрі.

• Російські ЗМІ

IT-армія продовжує стримувати пропаганду та не зупиняє "профілактичні" роботи з російськими ЗМІ.

Нагадаємо

Невідомі хакери зламали російську радіостанцію "Коммерсант FM" – у прямому ефірі лунали гімн України та пісні українською мовою.