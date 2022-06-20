Виступ путіна та сайти терористів: за тиждень ІТ-армія атакувала понад 400 ресурсів рф
Київ • УНН
КИЇВ. 20 червня. УНН. З 13 до 19 червня ІТ-армія атакувала понад 400 російських онлайн-ресурсів. Про це повідомляє УНН із посиланням на дані Мінцифри.
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"Доки ворог продовжує обстрілювати територію України, понад 250 тисяч хакерів-добровольців з усього світу щодня завдають ворогу кіберударів. З 13 до 19 червня ІТ-армією було атаковано більше як 400 російських онлайн-ресурсів", – ідеться у повідомленні.
Деталі
• Економічний форум із виступом путіна
Атаки на базу акредитації економічного форуму, який відбувався в Петербурзі, змусили перенести виступ путіна на годину. Це зіпсувало його зустріч із військовими кореспондентами та зменшило кількість огидної пропаганди від головного терориста світу.
• Регіональні суди рф
Інформація, яка зберігається на ресурсах російських регіональних судів, кілька тижнів залишається недоступною через постійні кібератаки.
• Сайти терористичних утворень в Україні
IT-армія вивела з ладу онлайн-ресурси терористичних утворень на тимчасово окупованих територіях України. російським терористичним утворенням не місце в Україні, а їхнім сайтам — в інтернеті, додали в Мінцифрі.
• Російські ЗМІ
IT-армія продовжує стримувати пропаганду та не зупиняє "профілактичні" роботи з російськими ЗМІ.
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